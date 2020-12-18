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Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок

18.12.2020 / 16:47
Верховная Рада приняла закон о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.

Об этом шла речь на заседании парламента 17 декабря

Проект закона №3890 поддержал во втором чтении 241 депутат.

Должностным лицам государственной санитарно-эпидемиологической службы, главным государственным санитарным врачам и их заместителям предоставляются полномочия штрафовать субъектов хозяйствования на сумму 3400-5100 грн за пропуск лиц в общественные здания/транспорт во время карантина без одетых средств защиты, закрывающих нос и рот, и за обслуживание предпринимателями или работниками субъектов хозяйствования без одетых средств защиты.

Источник

штраф, коронавирус, маски, ВР
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