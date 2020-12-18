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В РПЦ напомнили, что ПЦУ нельзя назвать полностью независимой от Константинополя

18.12.2020 / 16:55
В РПЦ напомнили, что ПЦУ нельзя назвать полностью независимой от Константинополя
Источник: Телеграм
Заявление Предстоятеля ПЦУ можно оценить таким образом, что Епифаний воспринимает себя как клирика структуры Константинопольского Патриархата

Православная Церковь Украины не является полностью независимой и самостоятельной.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Телеграм-канале, комментируя заявление главы ПЦУ Епифания о том, что ПЦУ является Церковью-Матерью для Русской Православной Церкви.

«Русская Православная Церковь —одна из поместных церквей, и именно как такую мы ее воспринимаем — нашу дочку, рожденную от Днепровской купели через миссионеров, которые проповедовали Евангелие, разойдясь из Киева по всей Руси», - сказал Епифаний.

По мнению Владимира Легойды, слова главы ПЦУ можно трактовать двояко, поскольку ПЦУ  - это «искусственно соединенные два года назад раскольнические группировки, отколовшиеся от… Русской Православной Церкви, причем, по историческим меркам, — вчера. И не более того».

Однако,с другой стороны заявление Предстоятеля ПЦУ можно оценить таким образом, что Епифаний воспринимает себя как клирика структуры Константинопольского Патриархата.

«Исторически Константинопольский Патриархат для Русской Православной Церкви — это действительно Церковь-Мать. И в Русской Православной Церкви этого никогда не забывали и не отрицали. Да и сам Константинополь не дает об этом забыть постоянными напоминаниями. Но если рассматривать слова Думенко с этой точки зрения, тогда ни о какой независимости, самостоятельности, автокефалии «СЦУ-ПЦУ» говорить не приходится. Ее нет даже на уровне собственной риторики, не говоря уж о большем», - заключил Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ПЦУ
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