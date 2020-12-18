Войти | Зарегистрироваться
01:22

суббота,
19 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины

18.12.2020 / 16:45
Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий занял 16 место – самое высокое среди религиозных лидеров страны

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий вошел в 20-ку самых влиятельных людей Украины и возглавил список религиозных лидеров страны.

Как сообщает Центр информации УПЦ накануне нового 2021 года издание «Vesti.ua» традиционно опубликовало рейтинг «ТОП-100» самых влиятельных людей и явлений в Украине, которые, по результатам опроса, определили жизни государства в 2020 году.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий занял 16 место – самое высокое среди религиозных лидеров страны.

«В первых числах декабря митрополит Онуфрий отметил 30-летний юбилей архиерейской хиротонии. По стечению обстоятельств, именно в тот год УПЦ получила Томос о самостоятельности и независимости в своем внутреннем управлении, но примерно с того времени в церкви начался и раскол, что, безусловно, легло на плечи молодого епископа. Получается, что Онуфрий вырос вместе с церковью и в нынешние годы турбулентности и смуты является для нее достойным предстоятелем: скромен до аскетичности, сдержан и крепок духом», – подчеркнули составители рейтинга «ТОП-100»самых влиятельных людей Украины.

В издании отмечают, что «это позволило не только сохранить единство церкви, хотя в момент создания ПЦУ и судачили о «десятке иерархов, готовых перейти в ПЦУ», но и создать четкие юридические и фактические позиции по защите верующих».

В прошлом году Блаженнейший возглавил список религиозных лидеров и занял 17 место.

Стоит отметить, что в рейтинг «ТОП-100» самых влиятельных людей и явлений Украины вошли олигархи, политики, представители религиозных организаций, спортсмены, деятели образования, искусства и культуры и Covid-19 как явление. Гран-при редакция Vesti отдала врачам, которые борются с пандемией: «эти люди, однозначно, стали героями этого года. Они не могли спрятаться дома в карантин, а вынуждены были бороться с абсолютно новой и непредсказуемой болезнью, лекарства от которой нет».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.