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Суд оставил Антоненко под стражей, несмотря на ухудшение состояния здоровья

18.12.2020 / 16:15
Шевченковский районный суд города Киева не удовлетворил ходатайство защиты Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрением на COVID-19.

Такое решение суд принял на заседании 17 декабря.

Своим решением суд обязал начальника ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области" и начальника ГУ "Киевский следственный изолятор" обеспечить право Антоненко на надлежащую медицинскую помощь и обеспечить ему медицинское обследование и лечение. Суд также дал свое согласие на его этапирование в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи согласно назначению врача.

Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Следующее судебное заседание по делу состоится 12 января в 14:00.

Напомним, защита Антоненко на заседании 17 декабря подала ходатайство об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрением на COVID-19.

Судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не проходили, потому что заболела председательствующая судья по делу Оксана Голуб.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугарь в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко остается в СИЗО.

25 августа Шевченковский районный суд избрал всем обвиняемым по этому делу меры: Антоненко - содержание под стражей, Кузьменко - круглосуточный домашний арест, но без электронного браслета, Дугарь - залог в размере 168 тыс. 160 грн.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

21 октября Шевченковский районный суд оставил Антоненко под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, продлил срок действия обязанностей Яне Дугарь и всем - по 19 декабря включительно.

10 декабря суд продлил меры пресечения всем обвиняемым до 7 февраля.

Источник

суд, Шеремет, Антоненко, COVID-19
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