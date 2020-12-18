Суд оставил Антоненко под стражей, несмотря на ухудшение состояния здоровья

Такое решение суд принял на заседании 17 декабря.

Своим решением суд обязал начальника ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области" и начальника ГУ "Киевский следственный изолятор" обеспечить право Антоненко на надлежащую медицинскую помощь и обеспечить ему медицинское обследование и лечение. Суд также дал свое согласие на его этапирование в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи согласно назначению врача.

Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Следующее судебное заседание по делу состоится 12 января в 14:00.

Напомним, защита Антоненко на заседании 17 декабря подала ходатайство об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрением на COVID-19.

Судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не проходили, потому что заболела председательствующая судья по делу Оксана Голуб.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугарь в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко остается в СИЗО.

25 августа Шевченковский районный суд избрал всем обвиняемым по этому делу меры: Антоненко - содержание под стражей, Кузьменко - круглосуточный домашний арест, но без электронного браслета, Дугарь - залог в размере 168 тыс. 160 грн.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

21 октября Шевченковский районный суд оставил Антоненко под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, продлил срок действия обязанностей Яне Дугарь и всем - по 19 декабря включительно.

10 декабря суд продлил меры пресечения всем обвиняемым до 7 февраля.

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