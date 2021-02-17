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Митрополит Антоний рассказал, что делать, если Господь не исполняет просьбы

17.02.2021 / 20:04
Митрополит Антоний рассказал, что делать, если Господь не исполняет просьбы
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний рассказал о серьезном препятствии к исполнению просьбы молящегося

Бог всегда слышит наши молитвы и прошения, однако дает по-настоящему ценное и полезное человеку.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Бог всевидящ. И очень часто человек просит того, что ему не полезно и своевременно или просто не нужно. Со временем человек, может, и поймет это, и скажет Богу: «Слава Тебе, Господи, и спасибо Тебе, что вовремя остановил меня и не исполнил мое прошение!» Бывает, правда, так, что человек просит нужного, полезного, очень ценного для души и не получает. Здесь важно подумать о том, что человек не может еще во благо употребить то, о чем он просит. Все, что Бог дает, не только принимать с благодарностью, благоговейно и трепетно, помнить, что предстоит это умножить и вернуть давшему вместо пяти талантов десять», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Господь «лучше нас знает, что необходимо человеку, и потому не всегда всем дает то, чего просят».

Митрополит Антоний рассказал о серьезном препятствии к исполнению просьбы молящегося.

«При недостатке смирения очень легко полученное приписывать своему благочестию, да еще и хвастаться этим, превозноситься над другими, возвыситься в собственном мнении о себе. Это уже не польза, а вред душе. Зная, как мы отнесемся к полученному, и не желая вредить немощной душе, Господь не дает просимого», - сказал архиерей.

Он призвал всегда помнить о том, что искренне доверие Богу поможет обрести полезное и необходимое для спасения человека.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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