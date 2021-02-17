Войти | Зарегистрироваться
21:47

среда,
17 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Тернопольщину с архипастырским визитом приехал Предстоятель УПЦ

17.02.2021 / 20:05
На Тернопольщину с архипастырским визитом приехал Предстоятель УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель поздравил митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия (Генсицкого) с 30-летием архиерейской хиротонии

В Тернопольской области Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Богоявленском женском монастыре города Кременец.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель поздравил митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия (Генсицкого) с 30-летием архиерейской хиротонии.

«Для народа Божьего Вы, по слову Евангелия, стали светильником разума, учителем истины, образом кротости и смирения. Вся Ваша жизнь - это искреннее свидетельство Божьей правды и торжество веры Христовой», - отметил Предстоятель.

Поздравить митрополита Сергия приехали 17 архиереев УПЦ и многочисленное духовенство Тернопольской епархии.

Митрополит Онуфрий наградил митрополита Сергия высшей наградой УПЦ - «За заслуги перед Украинской Православной Церковью», поблагодарив за годы служения.

Предстоятель пожелал митрополиту Сергию Божьего благословения и «силы не покладая рук и далее трудиться во славу Божию на благо святой Церкви».

Также Предстоятель наградил настоятельницу Кременецкого Богоявленского монастыря игуменью Мариониллу (Панасюк) за 30-тилетнее игуменское послушание. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.