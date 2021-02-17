На Тернопольщину с архипастырским визитом приехал Предстоятель УПЦ

В Тернопольской области Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Богоявленском женском монастыре города Кременец.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель поздравил митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия (Генсицкого) с 30-летием архиерейской хиротонии.

«Для народа Божьего Вы, по слову Евангелия, стали светильником разума, учителем истины, образом кротости и смирения. Вся Ваша жизнь - это искреннее свидетельство Божьей правды и торжество веры Христовой», - отметил Предстоятель.

Поздравить митрополита Сергия приехали 17 архиереев УПЦ и многочисленное духовенство Тернопольской епархии.

Митрополит Онуфрий наградил митрополита Сергия высшей наградой УПЦ - «За заслуги перед Украинской Православной Церковью», поблагодарив за годы служения.

Предстоятель пожелал митрополиту Сергию Божьего благословения и «силы не покладая рук и далее трудиться во славу Божию на благо святой Церкви».

Также Предстоятель наградил настоятельницу Кременецкого Богоявленского монастыря игуменью Мариониллу (Панасюк) за 30-тилетнее игуменское послушание.