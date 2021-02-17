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Известные украинцы призвали Патриарха Варфоломея начать диалог с Православным миром по украинскому вопросу

17.02.2021 / 20:10
Известные украинцы призвали Патриарха Варфоломея начать диалог с Православным миром по украинскому вопросу
Источник: Центр информации УПЦ
Авторы письма напомнили, что после получения известия о возможном приезде Патриарха Варфоломея в августе на празднование 30-летия Независимости Украины, межрелигиозная ситуация вновь обострилась

Народные депутаты Украины, общественные деятели, деятели культуры, журналисты просят Патриарха Варфоломея начать межправославный диалог по украинскому церковному вопросу с участием всех 14 Православных Церквей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в письме к Константинопольскому Патриарху, размещенном народным депутатом Андреем Деркачем.

«Призываем к Вашему приезду в Украину начать прекращенный Вами межправославный диалог по украинскому вопросу с участием всех 14 Православных Церквей и только после этого прибыть с реальным пакетом и дорожной картой реального и всеобъемлющего примирения православных в Украине, а не с захватническим и коварным "планом Барбаросса". Для чего, как Вы понимаете, необходимо участие всех сторон православной общины Украины, не подменяя всех действующих лиц фейковыми фигурами или разного рода мошенниками», - подчеркнули авторы письма. Они считают, что получение Томоса привело к тому, что он стал частью политической жизни Украины и инструментом в руках политиков. В письме также подчеркивается, что дарование Томоса не только не помогло единению украинского Православия, а и «внесло сумятицу в ряды бывших раскольников».

Авторы письма напомнили, что после получения известия о возможном приезде Патриарха Варфоломея в августе на празднование 30-летия Независимости Украины, межрелигиозная ситуация вновь обострилась. Возросло количество провокаций и реальных захватов храмов УПЦ, незаконных перерегистраций общин и собственности приходов.

Авторы письма направили его всем Предстоятелям Поместных Православных Церквей и напомнили, «что православные миряне Украины уже обращались к Варфоломею перед проведением "Объединительного Собора", предупреждали о необходимости диалога и пагубности поспешности в угоду политическим интересам».

Среди подписавших обращение - народные депутаты Украины, главы местных общин, общественные деятели, деятели культуры, ученые, журналисты, артисты, педагоги.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, Патриарх Варфоломей
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