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В Боярке две семиклассницы отравились "Дротаверином", одна девочка умерла

17.02.2021 / 16:15
В Боярке в академическом лицее "Гармония", две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась, сообщает Киевская областная государственная администрация (ОГА).

"В Боярке в академическом лицее "Гармония", который подчиняется Боярской территориальной громаде Фастовского района, 16 февраля произошла трагедия. Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что в связи с этим глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

"Выражаю искренние слова соболезнования родителям пострадавших школьниц. Это ужасная трагедия, всколыхнула Киевскую область. Дал всем профильным службам поручения как можно быстрее выяснить все обстоятельства дела. На месте происшествия уже начала работать полиция", - подчеркнул Володин.

Как сообщило позднее управление полиции в Киевской области, предварительно установлено, что две школьницы из города Боярка отравились медицинским препаратом "Дротаверин". В одной из популярных социальных сетей они увидели видео с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.

Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.

Полицейские установили провизоров, признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

Учитывая, что препарат "Дротаверин" является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письма Гослекслужбы Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской ОГА по предупреждению таких нарушений в будущем.

Источник

отравление, школьницы, Боярка
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