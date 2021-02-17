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В Минздраве объяснили, как считают больных и выздоровевших от коронавируса

17.02.2021 / 15:54
В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения объяснили, как считают больных и выздоровевших пациентов от коронавируса. Лабораторные центры Минздрава и ЦОЗ получают данные о случаях COVID-19 от медиков и лабораторий, которые проводят тестирование.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

Учет случаев заболеваний COVID-19 осуществляется в соответствии с указом Минздрава Украины (от 28.03.2020 №722), отметили в ЦОЗ.

"Согласно этому документу, медицинский работник, который обнаружил человека, отвечающего определению случая COVID-19, регистрирует случай и в срок до 12 часов информирует лабораторный центр Минздрава Украины по административно-территориальной принадлежности. Лабораторные центры Минздрава есть в каждом регионе, это государственные учреждения", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, врач, оказывающий медицинскую помощь, должен информировать лабораторный центр Минздрава о результате лечения (выздоровлении или смерти) и/или прекращении самоизоляции пациента не позднее чем через три дня со дня, когда у него будет эта информация.

Если человек самостоятельно обратился к какой-то из лабораторий, осуществляющей тестирование, сдал ПЦР-тест и получил положительный результат - такие данные также передаются в лабораторный центра Минздрава, отметили в ЦОЗ.

Там уточнили, что дальнейшее состояние такого пациента, если он сам не обратится к семейному врачу, будет выяснять врач-эпидемиолог из лабораторного центра Минздрава. Через 2-3 недели он проводит расследование: звонит и расспрашивает человека, получившего положительный результат теста, о его состоянии.

"Если в лабораторном центре по результатам этого расследования установили, что человек выздоровел, его исключают из статистики активных больных и вносят в число тех, кто выздоровел. Так определяется наступление выздоровления, если человек не обращается к врачу, а решил переболеть сам, дома", - объяснили в пресс-службе ЦОЗ.

При этом, если человек самостоятельно сдал быстрый тест и о нем не было отправлено срочного сообщения семейным врачом, то такой человек и результат его теста не фиксируется в официальной статистике по COVID-19, уточнили в ведомстве.

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коронавирус, Минздрав
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