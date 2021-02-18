Согласно договоренностям Медведчука, Украина уже в начале марта могла бы начать вакцинацию от COVID-19 своей вакциной, - эксперты

Об этом написал в Facebook блогер Александр Рябоконь.

«Власти Германии ведут диалог с Россией о возможном производстве и допуске российской вакцины от коронавируса «Спутник V», - процитировал главу немецкого министерства здравоохранения Йенса Шпана блогер.

«Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ готова к сотрудничеству по российской вакцине «Спутник V» после ее регистрации европейским регулятором», - добавил он.

Рябоконь также привел заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что регистрация «Спутник V» - «это не политическое решение. Это научное решение».

По словам Рябоконя, в пользу вакцины «Спутник V» высказались также министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, канцлер Австрии Себастьян Курц и другие европейские политики.

«Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что страна обращалась к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) за ускорением оценки российской вакцины», - сообщил блогер.

«Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», возможно, будет использоваться и в Швеции. Об этом со ссылкой на координатора вакцинации в королевстве Рикарда Бергстрёма сообщила газета Aftonbladet. И далее, и далее...» - резюмировал блогер Александр Рябоконь.

Политический эксперт Светлана Кушнир не согласилась с блогером, уточнив, что первым о поставках «Спутник V» договорился Виктор Медведчук, при чем, не только о покупке вне очереди, но и решил все вопросы по поводу производства вакцины на заводе «Биолек» в Харькове.

«На самом деле, первой о производстве «Спутник V» договорилась Украина. Если учесть, что на оборудование линии нужно 3 месяца, а Медведчук решил все вопросы на уровне самого Путина еще в начале декабря, то выходит, что Украина могла бы получить на харьковском «Биолеке» первую партию (вакцины «Спутник V». - Ред.) в первых числах марта 2021 года», - аргументировала эксперт.

«Мы бы сейчас не с протянутой рукой стояли и слушали оправдания Степанова-Шмыгаля-Зеленского, почему обещали 15 числа начать вакцинацию, да так и не начали. Мы бы уже СЕЙЧАС СВОИМИ СИЛАМИ запустили вакцинацию», - пояснила она.

Кушнир подчеркнула, что сценарий, который предложил Виктор Медведчук, позволил бы вакцинировать первую группу в 367 тысяч человек уже в течение марта 2021 года.

«Смотрите, министр Степанов говорил, что первая волна вакцинации - это 367 тысяч человек (медики, военнослужащие и т. д.) Медведчук говорил про 700 тысяч доз в месяц. Т.е. за март мы бы уже САМОСТОЯТЕЛЬНО вакцинировали всю первую группу.

А с криворукой «зеленой» властью теперь сидим и думаем, то ли «бідні, бо дурні», то ли «дурні, бо бідні…» - заключила политический эксперт Светлана Кушнир.