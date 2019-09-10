Под Киевом пенсионер застрелил мужчину из охотничьего ружья

В Боярке под Киевом 72-летний местный житель убил товарища из охотничьего ружья.

Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

«На днях в полицию поступило сообщение от врача скорой о том, что в одном из домов города обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, прибывшая на место происшествия, установила, что между двумя приятелями произошел конфликт в ходе распития спиртных напитков. Тогда нападавший выстрелил в ногу собеседнику из охотничьего ружья", – говорится в сообщении.

Свидетели происшествия вызвали медицинскую помощь, но от полученной травмы 42-летний потерпевший погиб.

Правоохранители задержали стрелка. Оружие изъято в качестве вещественного доказательства, также полиция выясняет, откуда у пенсионера ружье, поскольку соответствующего разрешения на него не было.

Мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.