Войти | Зарегистрироваться
18:19

вторник,
10 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Под Киевом пенсионер застрелил мужчину из охотничьего ружья

10.09.2019 / 17:23
Под Киевом пенсионер застрелил мужчину из охотничьего ружья
Боярка Источник: ГУ Нацполиции в Киевской области
Мужчине объявлено подозрение в совершении преступления

В Боярке под Киевом 72-летний местный житель убил товарища из охотничьего ружья.

Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

«На днях в полицию поступило сообщение от врача скорой о том, что в одном из домов города обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, прибывшая на место происшествия, установила, что между двумя приятелями произошел конфликт в ходе распития спиртных напитков. Тогда нападавший выстрелил в ногу собеседнику из охотничьего ружья", – говорится в сообщении.

Свидетели происшествия вызвали медицинскую помощь, но от полученной травмы 42-летний потерпевший погиб.

Правоохранители задержали стрелка. Оружие изъято в качестве вещественного доказательства, также полиция выясняет, откуда у пенсионера ружье, поскольку соответствующего разрешения на него не было.

Мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Источник: Inpress.ua
убийство, Киевская область, Боярка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.