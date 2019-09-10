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НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака

10.09.2019 / 17:54
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Как сообщила пресс-служба НАПК в понедельник, 9 сентября, в суд направлен админпротокол в отношении Новака за декларирование недостоверных сведений.

"По результатам полной проверки декларации и.о. главы "Укравтодора" за 2017 год Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - сказано в сообщении.

Так, в декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. грн.

Источник 

Укравтодор, Новак, НАПК
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