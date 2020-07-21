Экс-голова "Укравтодора" сбился с пути: кто такой Новак и какие последствия его задержания

Дело, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Центральное антикоррупционное бюро Польши совместно расследовали с осени прошлого года, обещает быть не только громким, но и иметь определенные политические последствия в Украине.

Задержание и обыски

Конечно, украинские правоохранительные структуры по-прежнему тесно сотрудничали с западными коллегами: одним из первых ярких и громких примеров такого сотрудничества можно назвать дело експремьера Павла Лазаренко. Однако, пожалуй, впервые правоохранители сработали настолько синхронно и слаженно. Кроме того, как отмечают в НАБУ, это первый в истории нашей страны случай, когда особо тяжкое коррупционное преступление раскрыто усилиями международной совместной следственной группы.

Утром в понедельник, 20 июля, в СМИ появилась информация о задержании польскими правоохранителями эксминистр транспорта Польши, бывшего и.о. руководителя «Укравтодора» Славомира Новака и еще нескольких человек, подозреваемых в коррупционных действиях. Чуть позже стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в структурах "Укравтодора" в Киеве и Львове. Точно такие же обыски в это же время проводили польские правоохранители по адресам, связанным с фигурантами дела. В общем обыски были проведены на 50 локациях в двух странах.

После полудня председатель НАБУ Артем Сытник и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук дали брифинг для журналистов, в ходе которого раскрыли некоторые детали дела .

Общее дело

Выяснилось, что антикоррупционные органы Польши и Украины начали расследование в отношении действий бывшего руководителя "Укравтодора" и группы лиц независимо друг от друга.

"Антикоррупционное бюро под наблюдением Специализированной антикоррупционной прокуратуры вело уголовное производство в отношении должностных лиц "Укравтодора ". А именно было установлено, что рядом человек была создана преступная организация, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине" , - рассказал на брифинге Артем Сытник.

По его словам, поскольку украинские антикоррупционные органы тесно контактируют с польскими коллегами, они быстро выяснили, что в Польше параллельно расследуется практически аналогичное дело.

"Поскольку у нас есть давние тесные отношения с польскими коллегами, в ноябре прошлого года была создана совместная международная следственная группа. В ее состав были включены представители НАБУ, Антикоррупционной прокуратуры Украины и антикоррупционной прокуратуры Польши. В дальнейшем это расследование проводилось синхронно. Сегодня фактически произошла реализация материалов , наработанных в рамках производств в Украине и Польше. в настоящее время привлечены к уголовной ответственности четыре человека, ряд лиц задержаны, в том числе екскеривник "Укравтодора", - рассказал Артем Сытник.

Украинские правоохранители не стали раскрывать подробностей дела. Отметив, что коррупционные действия начинались на территории Украины, а заканчивались на территории Польши.

"На данный момент следственные действия продолжаются, мы не можем обнародовать всю информацию. Эпизоды, которые мы отрабатываем, касающиеся событий 2016-2019 годов. Один из эпизодов: когда компании, которые осуществляли ремонт дорог, по той или иной причине не могли в срок закончить работы, исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" высказывал предложение, что за определенное вознаграждение он может сроки, помочь избежать штрафных санкций ", - рассказал и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

По его словам, для получения "вознаграждения" подозреваемые разрабатывали "интересные" схемы:

"В Польше создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьих лиц, либо наличными, пополнялся уставный капитал этого предприятия. Таким образом они не только получали неправомерную выгоду, но и легализовали средства", - рассказал Максим Грищук.

Еще одна схема заключалась в том, что компаниям, которые выполняли ремонт дорог в Украине, предлагалось создать совместное предприятие. В дальнейшем и.о. председателя "Укравтодора" планировал возглавить наблюдательный совет этой компании.

"Это вершина айсберга - то, что мы можем обнародовать на данный момент", - отметил Максим Грищук.

Подозреваемый в совершении коррупционных действий Славомир Новак довольно известный в Польше. Свою политическую карьеру начал еще в 90-х, будучи студентом, и со временем сумел стать успешным политиком и государственным деятелем. Большая часть карьеры была связана с партией "Гражданская платформа", которая находится сейчас в оппозиции. Новак четыре раза избирался в польский парламент. В 2007-2009 годах был государственным секретарем и председателем политического кабинета премьер-министра Дональда Туска. Затем перешел на работу в офис президента Бронислава Коморовского, став госсекретарем по связям с правительством и парламентом.

2011 года, когда Польша совместно с Украиной активно готовились принять чемпионат Европы по футболу, был переброшен на крайне важный инфраструктурный направление - в министерство транспорта, строительства и морской экономики. Именно Новак отвечал в Польше за подготовку транспортной инфраструктуры к приему Евро-2012 и за реализацию крупных автодорожных проектов, финансируемых в том числе европейскими фондами.

Впрочем, работа на этом посту стала пиком карьеры Новака. 2013 взорвалась ряд скандалов. В ноября 2013 года окружная прокуратура Варшавы подала в Генпрокуратуру Польши ходатайство о лишении Новака иммунитета. Правоохранители намеревались выдвинуть министру обвинения в подаче недостоверной декларации об имуществе (министр якобы "забыл" задекларировать дорогие часы). На фоне скандала Новак подал в отставку, Дональд Туск, который был тогда премьер-министром, принял ее .

В следующем году в Польше разгорелся громкий "кассетный" скандал: еженедельник Wprost опубликовал незаконном прослушивании высших должностных лиц Польши. Среди фигурантов прослушки был и Славомир Новак. Впоследствии организаторы прослушки были привлечены к уголовной ответственности. В польских СМИ фигурировали версии об их связи с российскими спецслужбами. Эти скандалы поставили крест на политической карьере Новака в Польше (он даже на определенный период был отстранен руководством "Гражданской платформы" от партийной деятельности). Хотя уголовных последствий эксминистр избежал, производство в отношении Новака были прекращены в 2015-м.

А уже осенью 2016-го по приглашению тогдашнего министра транспорта и инфраструктуры Владимира Емельяна Новак возглавил "Укравтодор" . В бытность руководителем, по сути, всего украинского автодорожного хозяйства, были начаты "большие" ремонты дорог. Практикой стали нормы, которые казались гражданам Украины "по-европейски правильными". Впрочем, они такими и были. Например, подряды на ремонт дорог заключали только с компаниями, которые давали многолетние гарантии на качество. Некачественно отремонтированные дороги подрядчики переделывали за свой счет (и прецеденты были). При Новаку была разработана комплексная программа развития дорог и Программа безопасности на дорогах. Все - по европейским стандартам.

Однако, как сообщили украинские правоохранители на брифинге в понедельник, первые эпизоды противоправной деятельности и.о. руководителя "Укравтодора" в Украине датируются уже декабрем 2016 года.

"В октябре 2016 он был назначен. А уже в декабря 2016 года состоялись первые разговоры, зафиксированные следствием, которые инкриминируются как предложение или вымогательство средств. И события эти продолжались фактически до осени 2019", - отметил Максим Грищук.

"Нет пророка в своем отечестве". В чужой тоже

Следственные действия еще ведутся, вину подозреваемых (или ее отсутствие) определит суд. Однако украинские наблюдатели уже сейчас говорят о возможных последствиях нынешних событий. Так, например, все опрошенные сайтом «Сегодня» эксперты отмечают, что скандал в любом случае ударит по "мифа" о безупречной честности и профессионализме иностранцев.

"История показывает, что, к сожалению, приглашение в Украину иностранцев - до госкомпаний или на госдолжности - не всегда оправдано. У нас было представление, некий миф, что такие люди по определению не подвержены коррупции. Оказалось, к сожалению, нет. Коррупция возможна ", - отметил в комментарии сайту" Сегодня "политолог Владимир Фесенко.

Он добавил, что Украина разочаровалась в мифе об иностранцах.

"Пик этой иллюзии -" Нет пророка в своем отечестве »- был в 2014-2015 годах. Потом это прошло. Не скажу, что совсем - была вторая волна, связанная в том числе с Новаком. Но воспринимали приход иностранцев уже без ажиотажа , с определенной сдержанностью. Оказалось, зря. какой революции эти иностранные специалисты не сделали. Но вот этот случай может еще сильнее разрушить миф, что зарубежные специалисты вовсе не коррумпированы. Не думаю, что надо полностью отказываться от их помощи или работы в Украине, впадать в крайности. Но надо контролировать так же, как и отечественных специалистов ", - говорит Владимир Фесенко.

Как отмечает политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, сам факт, что человек успешно работала в своей стране и имела успехи, не означает, что она продемонстрирует такую ​​же эффективность в Украине.

"Здесь надо смотреть не на то, иностранный это специалист или отечественный. Надо смотреть на эффективность. Мы видели примеры неэффективной работы западных специалистов. Хотя видели и примеры, когда иностранные представители работали очень хорошо и давали нам очень хорошие результаты", - говорит политолог.

"Угроза для наблюдательных советов"

В свою очередь политолог Максим Джигун отметил в комментарии сайту "Сегодня", что нынешняя ситуация, по всей вероятности, будет использована определенными силами в Украине в своих интересах.

"Сегодня западные специалисты представлены, в том числе, в наблюдательных советах госбанков, в частности," Привата " , госкомпаний, таких как" Нафтогаз Украины ". На мой взгляд, там они работают эффективно. Но, безусловно, в Украине есть определенные силы, которым не нравится этот западный надзор, которые хотели бы от него избавиться. Им не нужны независимые институты в госкомпаниях и банках. и я не исключаю, что нынешняя история будет использована такими силами, чтобы ударить по позициям зарубежных членов наблюдательных советов в различных компаниях и банках. это, конечно, негативный момент. потому что нельзя по одному или даже несколькими случаями делать обобщения. Есть кадровые ошибки, и их не избежать. Но в других случаях - в том же "Привате" - иностранные специалисты дают очень хороший результат ",- говорит Максим Джигун.

Немного о "политической крыше"

Что касается других возможных последствий истории в Украине, то о них политологи говорят скупо, отмечая лишь, что многое зависит от окончательных результатов расследования.

"Возможно, это дело каким-то образом обыгрываться новой властью. Поскольку Новак работал в Украине при предыдущей власти, указывать на это. Но это больше такие политтехнологические вещи", - говорит Алексей Гарань.

В свою очередь Владимир Фесенко отмечает, что вопрос о "политической крыше" экс-головы "Укравтодора" рано или поздно будет решен - хотя бы на политическом уровне.

"Рано или поздно возникнет вопрос: была ли политическая" крыша". Мне сложно представить, что в Украине, а тем более в такой организации, как" Укравтодор ", обошлось без политического прикрытия. Но, с другой стороны, я могу допускать, что западным специалиста просто дали максимальную свободу действий и не вмешивались. в любом случае вопросы возникнут, хотя бы на уровне околополитических дискуссий. Прикрывал его кто-то в Украине или нет? Какой был интерес "политической крыши", если он был? и, думаю, НАБУ должно быть готово через некоторое время давать ответы на эти вопросы ", - отмечает Владимир Фесенко.

Виталий Рябошапка

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