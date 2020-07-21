Человек Ахметова во главе Киевской Нацполиции: что прячет за своей иконой Андрей Крищенко?

ПожидаевНациональная полиция несколько лет играла роль эдакой витрины реформ в ведомстве Авакова: в новой форме и на новеньких автомобилях, полицейские были призваны олицетворять новые правоохранительные органы европейской Украины. Но как оказалось, новой там были только название и форма, а суть осталась прежней, «ментовской» - как и весь руководящий состав. Доверие к Нацполиции резко падало, её всё чаще сотрясали скандалы и разоблачения, громкие увольнения. И лишь Андрей Крищенко, бессменно руководящий ГУ Нацполиции Киева с конца 2015 года, пока что выглядит на их фоне эдакой незыблемой глыбой. Он до сих пор умудряется сохранять публичный имидж безупречного героя, хотя в реальности им вовсе не является…

Разоблачая легенды

В 2014-м году в нашей стране началась эпоха Большой Лапши, которую вешала на уши украинцам новая постмайданная власть. Из сочиняемых ею баек и легенд она создала целый виртуальный мир, пытаясь подменить им катастрофическую реальность. Некоторые наши сограждане до сих пор живут в этой матрице, всё еще веря в «европейское будущее», «успешные реформы» и «пятую колонну Кремля». Но для большинства украинцев, под ударами постоянных скандалов, трагедий и кризисов, этот виртуальный мир постепенно разрушился. Остались лишь его отдельные осколки, отчаянно цепляющиеся за ложь и сказки. И Андрей Крищенко является именно таким осколком!

Что мы о нем знаем? Только то, что он сам кратко изложил в своей биографии, и что о нем много раз восторженно писали дружественные СМИ. Для которых Крищенко это патриот Украины и «легендарный» герой АТО, принципиальный борец с преступностью, твердой рукой руководящий полицией Киева - ну и всякое прочее «бла-бла-бла», как говорят американцы. Но есть и другие СМИ, пытающие найти и донести до людей правду – даже если она разрушит их воздушные замки. Из них мы можем узнать немало интересного о том, чем на самом деле сегодня живет столичный обер-полицмейстер. Но вот откуда он вообще взялся в Киеве, кем «Паниковский» был до «революции достоинства»? Сам Крищенко об этом почему-то не рассказывает, до 2014 года о нем молчала и пресса. Однако кое-какую информацию о нем можно отыскать.

Андрей Евгеньевич Крищенко родился в 1972 году в Николаевской области, но вырос в Горловке, где вместе со своими родителями Евгением Александровичем и Татьяной Леонидовной, и младшим братом Артемом (1977 г.р.) жил на улице Малинича, пока не получил собственную квартиру на Остапенко. После армии Андрей Крищенко пошел работать в милицию, отходив по Горловке простым ППС-ником, потом перешел в ОМОН - чему способствовали его физические данные и тяжелый характер, а уже оттуда в горловский УБОП. Но лишь в 1998-м он заочно поступил в Донецкий институт внутренних дел, который окончил в 2003-м, получив офицерское звание и начал восхождение по картерной лестнице.

А начальником горловского УБОП был тогда Юрий Владимирович Шрубянец, персонаж во всех отношениях скандальный, с таким черным прошлым, что о нем сейчас не каждый решается вспоминать. Известно, что в 90-х Шрубянец устроил в криминальном мире Горловке целый переворот: большинство ОПГ были уничтожены либо непосредственно органами, либо столкнуты лбами друг с другом, и на освободившееся место пришли новые «авторитеты». В их числе был Александр Батурин (прозвище Батура), которого называли «смотрящим» Юрия Иванющенко. А вот в подручных у Батуры тогда появилась бригада «костоломов» молодого дерзкого армянина Армена Саркисяна (он же Армен Горловский), впоследствии ставшим местным «авторитетом» и криминальным бизнесменом-рейдером. Но Шрубянец и сам «доил» горловских предпринимателей - например, отгрохал за их «пожертвования» новое здание управления УБОП.

Роль Крищенко в тех событиях этом пока остается неизвестной, но понятно, что он и Саркисян знают друг друга очень давно. Особенно учитывая, что Саркисян упрочнил своё положение в Горловке именно тогда, когда Крищенко получил свои первые руководящие должности в городском УБОП. Тогда же Андрей Крищенко пристроил в милицию своего брата Андрея – о котором можно найти весьма негативные отзывы. Например, «Артем это просто бездарь, у него слюни текут при виде 5 гривен, там гонора на целого генерала, хотя в голове опилки».

Там же можно прочитать и такое: «А что Крищенко Андрей ездил на задержание? А кого он задерживал? Ездил только бухал со своим кумом рыжим шнобилем Юрой и братиком Артемкой-сутенером». И даже такое: «Крищенко Андрей только может своим сотрудникам секретные документы и патроны подбрасывать, а Артем - воровать трамадол и продавать его бандитам». Возможно, это лишь наговоры врагов, и возможно и нет…

В 2007-м году Андрей Крищенко получил назначение начальником УБОП в Артемовске (теперь Бахмут), кстати, потом в 2014-м он пристроил на это же место своего брата Артема. В Артемовске Андрей Крищенко запомнился, в первую очередь, участием в рейдерском смене руководства «Артемсоли». Уже осенью того же года УБОП устроил первые обыски у директора предприятия Сергея Пырина, ну а его замена произошла в начале 2009-го, когда новым директором стал Дмитрий Донецко. Артемовский УБОП при этом активно прессовал Сергея Пырина. Заодно под ботинок Крищенко попал и мэр Соледара Александр Степаненко. Тогда людей Крищенко даже обвиняли в пытках задержанных, на что он в своей надменной манере ответил, что недовольные могут жаловаться в прокуратуру.

По существу, срок плакал по всем этим директорам «Артемсоли», потому что всех их накрывали с коррупцией, хищениями, злоупотреблением и прочим. Но замена Пырина на Доценко имела интересный подтекст. В целом предприятие «Артемсоль» долгие годы находилось под контролем «донецких», а конкретно братьев Клюевых. Помимо прочего, часть денег предприятия шла в кассу Партии Регионов, в которую еще и принудительно записывали его работников. Пырин справлялся с этой задачей отлично, так что на него даже завели несколько уголовных дел. Но потом, как писали СМИ, он попытался уйти из-под влияния регионалов – за что и поплатился. Впрочем, Пырина лишь пугали, его потом так и не посадили. Его заменили на более покладистого Доценко, возглавлявшего предприятия до весны 2014, а после бегства Клюевых добровольно подавшего в отставку…

Новое назначение Крищенко в 2011-м году было похоже на ссылку: его направили руководить ГУМВД в небольшой городок Знаменку (Кировоградская область). Однако это впечатление обманчиво, просто мы не видим всей картины происходившего. А причиной нового назначения Крищенко бы его старый друг Константин Пожидаев.

Константин Пожидаев в 2011 году

С 1993 по 2005 года Пожидаев работал в Донецком угрозыске, а потом занимал должности в городском и областном УБОП, где и познакомился с Крищенко. Пожидаев всегда был «ручным ментом» Ахметова, заработав себе такую репутацию, что сразу после первого Майдана он был то ли уволен, то ли сбежал сам - и тут же стал начальником службы безопасности ахметовской корпорации ДТЭК. В 2007-м, во время большого «договорняка» Ахметова с Ющенко (парламентские перевыборы в обмен на «ништяки»), за него замолвили слово и восстановили на работе в МВД – назначив заместителем начальника УМВД Донецкой области и начальником областного УБОП. И тогда же, как мы видим, Андрей Крищенко получил назначение на должность начальника УБОП в Артемовске – не из рук ли Пожидаева?!

В 2011-м году Пожидаева назначили начальником УМВД Кировоградской области. На первый взгляд, это несколько странно, что столь доверенного человека Ахметова, да в какой-то Кировоград, так далеко и от Донбасса, и от Киева! Но это тоже обманчивое впечатление, ведь мы упускаем из виду то, что как раз тогда Ахметов начал плотно окучивать Кировоградскую область: прибирал к рукам предприятия, расставлял своих людей, подкупал население благотворительными шоу. Эти «инвестиции», кстати, дали потом хорошие результаты: на местных выборах 2015 года в Кировоградский облсовет «Оппоблок» Ахметова набрал 19%, больше чем где-либо ещё в Украине!

Пожидаев сразу же забрал с собою Крищенко – странным было только то, что он дал ему лишь должность начальника милиция столь маленького городка. Но возможно, что мы, опять же, просто пока не увидели важных деталей всей картины! Ну а в 2013 году, выполнив свою миссию в Знаменке, Крищенко получил из рук Пожидаева должность начальника УБОП Кировоградской области. Друзья только начали разворачиваться, но тут, как назло, грянул второй Майдан.

Андрей Крищенко в 2013 году

А дальше случились поистине удивительные дела! 28 февраля новый глава МВД Арсен Аваков уволил ряд руководителей областной милиции, в том числе и Константина Пожидаева. Казалось, это логическое завершение карьеры человека Ахметова! Однако уже 5 марта, приказом №251, Аваков назначил Пожидаева начальником Донецкого областного УМВД. Получается, что не успели похоронить «героев Небесной сотни», как Ахметов и Аваков договорились между собою о распределении сфер влияния!

Константин Пожидаев в 2014 году

И Пожидаев пробыл в этой должности до ноября, когда его «люстрировали». То есть он несет самую прямую ответственность за все события, происходившие весной того года в Донецкой области! Несет, конечно, пока что лишь морально, потому что в реальности его даже не пожурили. Сразу после люстрации Аваков взял его к себя советником, а в начале 2016 года Пожидаев получил должность директора по корпоративной безопасности «Нафтогаза».

Но не будем забегать вперед, чтобы не пропустить самый интересный эпизод из жизни Андрея Крищенко. Итак, новоназначенный глава Донецкого областного УМВД не бросил своего друга в Кировограде, и уже через несколько дней решил вернуть его на Донбасс, себе под бок, на должность начальника милиции Горловки. Правда, назначение Крищенко несколько задержалось, потому что на это место претендовали многие, в том числе и старые друзья Пожидаева и Крищенко. Но в итоге в самом начале апреля 2014-го должность досталось всё-таки ему. Довольный Крищенко отбыл в Горловку, где вскоре прославился на всю страну…

«Подвиг начальника»

Каждый раз, когда украинские СМИ всуе произносят имя Андрея Крищенко, они обязательно вспоминают про его героический подвиг в Горловке. Благодаря которому Крищенко и стал известен на всю Украину, получив лавры «щирого патриота» и вечную индульгенцию на все случаи жизни. Так что любая попытка ухватить его за руку в настоящем или найти что-то нелицеприятное в прошлом немедленно вызывала праведный гнев записных патриотов: да как вы смеете, он герой, один от «сепаров» отстреливался!

Так бы он и прятался за собственной иконой до самой пенсией, однако не все журналисты готовы на неё неистово молиться. А имеющиеся факты утверждают, что события в Горловке имели несколько иной контекст, чем это потом было изображено.

Согласно «официальной версии подвига», впервые появившейся в фейсбуке Арсена Авакова и затем подхваченной «проукраинскими СМИ», 14 апреля 2014 года в Горловке «вооруженные пророссийские сепаратисты» начали штурм городского УВД с целью его захвата (в поздних пересказах это были сначала «боевики Гиркина и Безлера», а затем «российские боевики»). Андрей Крищенко, как новый и.о. начальника УВД, «отстреливался» от них, отважно обороняя управление. А когда те установили над входом в ГУВД российский флаг, то Крищенко лично, не посылая подчиненных, вышел на крышу, сбросил триколор и спас государственный символ от поругания. В ходе чего «получил тяжелые ранения», был «захвачен боевиками», «подвергнут пыткам», уже почти расстрелян (ну как в анекдоте), но был чудом отбит у боевиков и спасен – и уже через несколько дней вернулся в строй. За этот великий подвиг Андрей Крищенко был награжден орденом «За мужество» 3-й степени и включен в «Энциклопедию героев Украины».

Но не маловато ли для героя всего лишь орден «За мужество» 3-й степени? Почему не золотую звезду Героя, как у Владимира Рыбака, убитого в той же Головке несколькими днями позже – и пытавшегося повторить подвиг Крищенко с флагом? Стране ведь нужны и живые герои! Возможно потому, что звезды Героя раздавал потом Порошенко, Аваков же, представляя Крищенко к награде, явно поскупился, хотя потом не обделил Крищенко и других «горловских» должностями в руководстве столичной Нацполиции…

Ну а теперь давайте посмотрим, как оно было на самом деле, начав с начала и по порядку! В марте 2014-го с поста начальника Горловского ГУВД сняли одиозного мента-коррупционера Павла Панасюка, у которого сложились дружеские и плодотворные отношения с местными «авторитетами» и околокриминальными персонами, включая Армена Саркисяна и Игоря Безлера. Последний во время выборов 2012 года мелькал в скандалах, связанных с Сергеем Шаховым («сахарный» депутат) и Артуром Герасимовым (будущий глава фракции БПП).

Сообщалось, что снятие Панасюка было личным пожеланием Авакова, Ахметов же этому ничуть не возражал, потому что Панасюк относился к кругу Юрия Иванющенко, отношения с которым у Рината Леонидовича были к том времени напряженными. Но Пожидаев не обидел Панасюка, а перевел его начальником УВД Дзержинска (Торецка). Прежнего же начальника милиции Дзержинска Германа Приступу он перевел в Горловку, сделав замом Крищенко. Вот так и сложился их знаменитый дуэт.

Но в Горловке их встретили как назначенцев постмайданного Киева - то есть очень холодно, даже враждебно. Почему же? С позиции официальной пропаганды было всё логично: новое, честное и «проукраинское» руководство ГУВД вступило в конфликт с пророссийским сепаратистами. Объяснить же это, исходя из реалий, никто и не пытался. Поэтому давайте подумаем сами!

Весной 2014 года ситуация в Горловке характеризовалась как «с ума сойти». Город кипел ежедневными митингами и протестами: в марте там собрался свой Антимайдан, потом начались митинги сторонников федерализации, затем «русской весны» и «крымского сценария», им оппонировали менее людные акции сторонников Майдана и единой Украины. Толпы протестующих собирались то под горсоветом, то под СБУ и ГУВД, перекрывали улицы и возводили блокпосты, перемещались туда-сюда, уходили на обед и возвращались обратно. Но главное, что у «антимайдановцев» всегда было преимущество - к ним время от времени присоединялись «титушки» местных околокриминальных бизнесменов и криминальных «авторитетов», а вот «майдановцы» Горловки тщетно ждали на поддержку «активистов» из Киева.

Местная «элита» разогревала эти события, используя их для того, чтобы провести выгодные для себя перестановки во власти и в правоохранительных органах, выторговать себе у Киева какие-то условия. Но такого уж единства в её рядах не было, линий раскола было множество. Самая существенная проходила между «енакиевскими» (Иванющенко, Янукович), уже давно в основном державшими город, и «донецкими» (группа Ахметова), старающимися вырвать Горловку из ослабших рук «семьи» бежавшего экс-президента. Соответственно, у каждого из них были свои кандидатуры и на должность начальника городского УВД.

Так вот, если рассматривать ситуацию по существу, то Крищенко холодно встретили не «сепары», а сторонники «енакиевских». Один из них, Армен Саркисян, на тот момент контролировал самое большое количество «титушек» в городе. Они и стали регулярными участниками протестов под ГУВД, начавшихся 11 апреля, с требованиями отставки нового руководства милиции. Замысел был прост: с помощью этой «осады» показать, что Горловка против Крищенко, что работа ГУВД парализована и он не справляется со своими обязанностями, и принудить к его замене – возможно, на кого-то из кандидатов от «енакиевских».

Но человеком, которого тогда все недооценили, был Игорь Безлер. Он и ранее был чрезвычайно «мутным типом», не примыкавшим ни к кому, но оказывавший мелкие услуги очень многим. Своих людей у него было мало (около 30 к началу событий), но качественно они превосходили «титушек» Саркисяна – говорили, что у Безлера работают бывшие милиционеры и военные. И если Саркисян и стоявшая за ним горловская «элита» политически поддерживали лишь «антимайдан» и федерализацию, рассчитывая выгодно договориться с Киевом, то Безлер подумывал о «крымском варианте» и самостоятельном захвате городе. На что и решился спустя несколько дней после описываемых событий, когда он стал «представителем Стрелкова» и к нему валом повалили добровольцы в «ополчение» - жители Горловки увлеклись новой идеей, которая казалась им более интересной, чем отстаивать интересы регионалов.

Так вот, Безлер тогда тоже привел своих людей к ГУВД, хотя ему было наплевать и на Крищенко, и на любого другого «назначенца Киева», он задумал взять милицию под собственный контроль. Выполнял ли он чье-то поручение, и чье именно, это пока неизвестно – повторим, что Безлер это чрезвычайно «мутный» и лицемерный персонаж, постоянно врущий в своих «откровениях».

Теперь давайте отметим поведение Крищенко: он вызывающе «быковал», надменно хамил, угрожал всем статьями УК, что лишь добавляло масла в огонь, и постоянно орал «я начальник», «это мой горотдел». Нужно было иметь огромную отвагу или быть слабоумным, чтобы вот так «переть буром» против целого города, имея за спиной лишь одного зама – ведь вся горловская милиция в этом противостоянии придерживалась пассивного нейтралитета. Над причиной такого поведения Крищенко никто не задумывался, его потом лишь хвалили за «жесткость с сепарами». Но теперь оно вполне понятно: Андрей Евгеньевич понимал, что под ним специально шатают кресло, и он отчаянно за него боролся. К тому же, по слухам, новый начальник со дня на день ждал в город подкрепление из Киева: Нацгвардию, добробат или даже «Альфу».

Просматривая видео тех событий, мы видим, что большая часть участников этих акция являлись обычными горловскими обывателями (среди них немало женщин), «боевики» же (то есть «титушки») были вооружены лишь несколькими битами и петардами. Поэтому Крищенко и Приступа, нарядившиеся в бронежилеты и «отстреливавшиеся» в воздух из автомата и пистолета, только злили толпу. И кстати, стрелял лишь Приступа, а вот Крищенко обкладывал толпу крепкими выражениями. Практически весь состав горловской милиции плюс группа «Беркута» в этом конфликте просто наблюдали за событиями: у них был свежий пример киевского Майдана, где милиционеров за выполнение своих обязанностей сначала чуть не растерзали, а потом объявили преступниками. Что же касается разницы между Майданом и Антимайданом, то тогда она казалось небольшой – участники первого свергли законную власть, участники второго ломали конституционный строй. «Правда» же, как известно, она всегда на стороне победителей, который тогда еще не определился.

Крищенко (слева) и Приступа (справа) дают отпор сепаратистам

Поэтому даже при всем желании Крищенко не мог никуда направить никого из своих подчиненных – те просто не выполнили бы его приказа. Во время этой трехдневной осады горотдела он мог рассчитывать только на своего зама Приступу - вместе с ним Крищенко и выбрался на козырек входа. Правда, отважным героям грозило, максимум, получить половинкой кирпича по каске или петардой под ноги – больше у «боевиков» ничего не было (люди Безлера вооружатся лишь через несколько дней).

Как мы видим на видео, Крищенко вырвал из рук не в меру активного молодого участника акции украинский флаг и им же погнал его к краю козырька – с которого то ли столкнул, то ли тот упал сам. Упавший серьезно травмировался, был отправлен в больницу, где (по информации от горловчан) через сутки скончался. Как вы думаете, что ждало бы Крищенко, если бы он вот так сбросил с крыши активиста Майдана? Да уже бы давно сидел, вместе с «беркутовцами»! Но активистов Антимайдана и «сепаров» в Киеве за людей не считали, а потому этот инцидент был засчитан Крищенко в дополнение к его подвигу.

Это вызвало взрыв ярости толпы. Под свист и вопли начался стихийный штурм здания, к которому тут же подключились «титушки». Горловская милиция особо не сопротивлялась и вообще заявила, что она «с народом» (повязав на себе «георгиевские» ленточки), так что большого погрома удалось избежать. Были лишь выломаны двери и решетка на окне, разбиты несколько стекол – а также избит Андрей Крищенко. Били именно его, поскольку за три дня его «ряха» хорошо примелькалась всем участникам акции. А вот более сдержанный Приступа не только не пострадал, но его даже не разоружили! Некие непростые крепкие люди в черных масках (возможно «безлеровцы») вывели его под руки с места событий и провели через толпу, а Приступа так и сжимал в руке свой автомат. Впрочем, Крищенко тоже повезло - его сразу отбили у разъяренной толпы, и тоже обеспечили ему безопасную эвакуацию. Уже через несколько дней они лично отчитывались перед Аваковым.

Приступу проводят через толпу «антимайдановцев»

Крищенко покинул здание ГУВД

Вот, собственно, что случилось тогда 14 апреля в Горловке! Как видите, Аваков в тот же день решил объявить Крищенко новым героем Украины, но при этом совершенно забыл о Приступе, куда более заслуживавшего эти лавры. Видимо, всё дело в том, что Крищенко был начальник, а Приступа лишь его зам – и этот порядок Аваков ломать не стал ни при назначении «героя обороны Горловки», ни потом при назначении руководства столичной Нацполиции. Но, что весьма важно, эта «канонизация» помогла Крищенко оставаться (числиться) начальником горловского ГУВД, даже не смотря на своё бегство из города….

У этой истории было и продолжение. Если вы загляните в биографию Андрея Крищенко, то с 14 апреля по 10 июля 2014 года там фактический пробел, ведь начальником ГУВД Горловки он в этот период был лишь формально. Где же он был и чем занимался? Некоторые СМИ, без всяких на то оснований, восторженно писали что Крищенко «участвовал в АТО», но это вовсе не так. На самом деле он отирался возле Пожидаева, а после освобождения Мариуполя перебрался туда вместе со совсем руководящим составом УВД Донецкой области – всё так же продолжая числиться начальником Горловской милиции. Там же он 20 июня получил своей орден «За мужество».

Между делом, ковыряя в носу и тоскливо глядя из окна крошечного кабинета, который он делил с такими же «начальниками ГУВД» захваченных сепаратистами городов, Крищенко загорелся идеей создать свой батальон «Горловка». Но дальше идеи дело не пошло – как и в случае с «прокурорским батальоном» Яремы. 10 июля Крищенко получил место и.о. главы администрации только что освобожденного Славянска, и он сразу же забыл о своей затее. Вот, собственно, и всё его участие в АТО!

Кто подставил Рыбака?

Объективная и подробная картина событий рождает немало вопросов. Но их становится еще больше, когда мы узнаем, что уже после штурма ГУВД, 15 и 17 апреля 2014 года в Горловке еще проходили проукраинские акции, и после последней сепаратистами был схвачен местный депутат горсовета от «Батькивщины» Владимир Рыбак, у которого был давний конфликт с горловской «элитой».

Получилось, что сбросившие российский и спасшие украинский флаг Крищенко и Приступа было заботливо эвакуированы кем-то из местных сепаратистов или даже «кремлевскими кураторами», благополучно отбыв в Киев. А Владимир Рыбак остался в городе, продолжил конфликтовать с сепаратистами без всяких автоматов, почти в одиночку, он повторил «подвиг Крищенко» с флагом уже на здании горсовета – после чего был схвачен, избит, убит и брошен в реку. Какая разная судьба героев - не находите это несколько странным?

Официальная версия гласит, что отважного патриота Рыбака убили сепаратисты Безлера, убили чисто из ненависти к Украине. Неофициальная напоминает, что Владимир Рыбак в 1995-2009 работал в угрозыске Горловки. Да, он давно лично зная как Крищенко, так и Саркисяна с Безлером, и всю городскую «элиту», по которой давно плакала тюрьма (а в каком городе не так?). Подобная работа в любом случае ссорила следователя если не с этими, так с другими, поэтому у Рыбака был давний многолетний конфликт с горловскими «аристократами», из-за чего он и оказался в рядах «Батькивщины» (в 2009 года, когда Тимошенко ещё была при власти). Так что дело было не в Майдане и не в флаге: просто кто-то решил воспользоваться случаем и отомстить Рыбаку за старые дела, вынеся ему свой приговор.

Однако же есть и третья версия его гибели – точнее, некоторые размышления. Сейчас мало кто помнит, что в марте 2014-го Владимир Рыбак был одним из кандидатов на должность начальника милиции Горловки. Он даже подал документы на восстановление в органах МВД. При этом Рыбак, как местный активист «Батькивщины», пользовался большой поддержкой в Киеве – а потому он был самым проходным из кандидатов. Его единственным препятствием был Пожидаев, решивший посадить в это кресло Крищенко. Рыбак сам тогда говорил, что «… к сожалению, новый начальник УМВД в Донецкой области видит на этой должности другую кандидатуру».

Стоит еще заметить, что место начальника ГУВД было единственным шансом Рыбака. В Горловке на местных выборах 2010 года «Батькивщина» получила лишь 3,2% давшие ей два мандата в горсовет из 38 списочно-партийных, и ни одного мажоритарного. События зимы-весны 2014 настроили жителей города еще более «антиоранжево», так что Рыбака в Горловке уж точно не выбрали бы ни народным депутатом, ни новым мэром. Поэтому он и поддерживал действующего градоначальника Евгения Клепа – тот избирался в 2010 году от партии Тигипко «Сильная Украина» (ранее Клеп был сначала в ПР, а потом в Народной партии Литвина), победив всем надоевшего регионала Сахарчука - и был для Рыбака меньшим злом. На митинге в поддержку Клепы и единства Украины, проходившего 17 апреля, Рыбака и схватили сепаратисты (по официальной версии - якобы люди Безлера). Но кто они были на самом деле и чей приказ выполняли?

Лютым врагом самого Клепа был депутат-регионал Игорь Шкиря, известный горловский рейдер, являющийся другом и компаньоном Саркисяна (не раз пользовался услугами его «титушек»). Клеп сильно подвинул Шкирю в бизнесе перевозок - вот почему люди Саркисяна весной 2014-м активно участвовали в митингах с требованием отставки Клепа. Но вот что касается Безлера, то его похоронный бизнес в Горловке расцвел именно при Клепе, с помощью его кума Олега Губанова – который, будучи в 2010 году главой городской организации «Сильная Украина», и выдвинул Клепа в мэры. И хотя потом в июне 2014-го «безлеровцы» ворвались в горсовет и похитили Клепа, а потом месяц продержали его в плену, сделали они это для того, чтобы передать городскую власть новому секретарю горсовета, а по совместительству «народному мэру» Губанову. Но вот похищать и убивать Рыбака из-за его поддержки Клепы они бы вряд ли стали, равно как и убивать его за «проукраинскую деятельность» (он там далеко не один махал украинским флагом). Нет, тут что-то не так!

Подытожим: Приступу бережно вывели из ГУВД, даже не разоружив, Крищенко спасли от расправы толпы и тоже эвакуировали, Евгения Клепа месяц держали «на подвале» (не в буквальном смысле) и тоже отпустили. Почему из Горловки живыми ушли все, кроме Рыбака?

Давайте подумаем: 14 апреля избитый Крищенко потерял свой ГУВД и фактически бежал из города. Хотя Аваков и начал его тогда пиарить как отважного героя, медиа-волна только-только раскачивалась. А тем временем в городе остался Владимир Рыбак, продолжавший ходить на проукраинские митинги, продолжавший противостоять Антимайдану и «русской весне». В эти дни у Рыбака вновь появился шанс занять место начальника городской милиции – если бы Крищенко вдруг с него сняли как не справившегося! Такой исход событий был очень вероятен, и единственное, что этому помешало – похищение и убийство Рыбака. Возможно, теми самыми людьми, которые тремя днями ранее заботливо эвакуировали Крищенко и Приступу.

Мы ничего не утверждаем и даже не намекаем – ну не мог же Крищенко, в самом деле, отдавать приказы людям Безлера (или кто там это был). Однако есть основания предположить, что это могли сделать некие стоящие за всем этим влиятельные лица…

«Менты» любят квартиры!

Как мы теперь знаем, должность начальника ГУВД Горловки Андрею Крищенко так и не пригодилась. Но зато его карьера стремительно развивалась. Пробыв около полугода главой администрации Славянска, в декабре 2014-го Крищенко был назначен начальником УБОП Донецкой области – и это сразу после люстрации Пожидаева! А в апреле 2015-он возглавил ГУВД Харькова. Похоже, что Аваков сделал Крищенко не только героем, но и одним из своих приближенных любимчиков. Учитывая размах внутренней коррупции в аваковском МВД (от скандала с рюкзаками и дела о продажах песка до кошмара батальона «Торнадо» и тыловых базах «Азова»), участие Крищенко в этом ближнем круге намекает на многое.

Но отложим намеки и догадки в сторону, и просто вспомним те скандалы, в которых Андрей Крищенко уже засветился на посту начальника ГУ Национальной полиции Киева – сев в это кресло 15 декабря 2015 года. Можно сказать, что первый чуть не случился сразу после его назначения, потому что Крищенко тут же притащил в Киев своих земляков из Горловки. В кресло Шевченковского районного управления Нацполиции он посадил Германа Приступу, а в кресло Соломенского райуправления пристроил Павла Василенко. В 2019 году они получили новые должности: Приступа возглавил Криминальную полицию Киева, в Василенко перешел в управление Подольского района.

Василенко ранее работал в УБОП Горловки и Донецкой области, а в 2013-м был замом Крищенко в Кировограде. Интересно узнать, что его отец Юрий Василенко был секретарем горсовета Горловки, пока в начале лета 2014-го не отдал (добровольно!) свой пост Губанову – после чего и произошло смещение и похищение Клепа. Однако в их семейке самым одиозным персонажем является именно сын. Об обвинениях в адрес начальника райуправления Павла Василенко и его приближенного Антона Жидовцева (взят в Киев из Харткова) вы можете сами прочитать тут.

«Увесь Київ знає, не то що Солом’янський район, що Антон Жидовцев має твердий прайс на практично усі послуги поліції! Крім цього, цей педік заставляє усіх слідчих здавати йому гроші вкінці місяця. За словами Антона Жидовцева, ці гроші здебільшого призначаються для потреб Авакова і Князєва», - такие комментарии разгневанных киевлян можно прочитать под изложенными фактами. И разве Крищенко не в курсе всех этих делишек своих подчиненных? В курсе, но продолжает надувать щеки и корчить из себя «борца-патриота».

Но, по свидетельству журналистов, Андрей Крищенко и сам не прочь заниматься приостановлением и закрытием дел, если за это хорошо платят. Как это было в истории с Дмитрием Мельничуком - бывшим ректором Национального университета биоресурсов и природопользования, а заодно отцом тогдашнего главы Киевской ОГА Максима Мельничука. Последний уже сразу после своего назначения попал в ряд громких коррупционных скандалов. В сентябре 2016 года Максим Мельничук фигурировал в деле о взятке в 200 тысяч гривен, на которой взяли его зама Игоря Любко. Уже через день у Мельничука провели обыск, а Порошенко подписал указ о его увольнении – после чего он отделался легким испугом и ушел в агробизнес.

Но ранее, весной 2016-го, дело было совсем иное, и речь шла не о такой мелочи. Тогда к Крищенко пришел его старый знакомый Алташев, выступавший как посредник-проситель от отца и сына Мельничуков. А дело было вот в чем: ранее Дмитрий Мельничук был причастен к масштабной афере по занижению стоимости огромных земельных участков в Крыму и Киевской области (см. документы) с их последующей продажей. Речь шла об ущербе государству на сумму от 200 миллионов гривен (еще докризисных), и по данным фактам против Мельничука-старшего было возбуждено дело №12014100010011697. Так вот, после этой встречи с посредником, Ищенко собрал руководство Нацполиции Киева и дал своим подчиненным незаконные приказы. В итоге подозрение Дмитрию Мельничуку не было вручено, его дело забрали в Следственное управление Киева – где потом и закрыли. А Крищенко стал богаче на 100 тысяч долларов!

После этого уже на самого Крищенко было и направлено данное заявление в НАБУ. Но там его даже не зарегистрировали, а перепаснули в Генпрокуратуру – а та перенаправила его для проверки… в Нацполицию Киева, то есть самому Крищенко. Разумеется, что скандал погасили в самом его начале, не дав ему дойти до общественности. Крищенко пересчитал «бакшиш», довольно улыбнулся во всю ширину своих щек, и продолжил играть свою роль безупречного героя….

Но уже в декабре 2016-го Крищенко всё же влип в свой первый публичный скандал - когда произошла громкая и совершенно нелепая трагедия в Княжичах. Напомним, что тогда из-за плохо подготовленных и несогласованных действий сотрудников полиции и Госохраны они по ошибке начали стрелять друг в друга, в результате чего пятеро из них погибли. Так вот, как сообщали СМИ, план этой горе-операции лично разрабатывал Герман Приступа, а утверждал его Андрей Крищенко! «Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена устроить в его доме засаду», - рассказывали журналисты. Только потом в МВД об этом сразу «забыли», Крищенко вообще «отморозился», а Приступа отделался временным взысканием.

Журналисты потом раскопали информацию о том, что Крищенко и его подчиненные спешно подделывали официальные документы, чтобы избежать ответственности за трагедию. «Прокурори дізналися, що керівники київської поліції, зокрема, начальник Андрій Крищенко, його тодішній заступник Віталій Стрижак, колишній начальник карного розшуку Леонід Курята та інші могли підробити офіційні документи після перестрілки, аби сфальсифікувати докази», - говорилось в сюжете журналистского расследования. Был опубликован и подтверждающий это документ:

Но руководство МВД категорически отрицало всякую вину Крищенко и Приступы, называло их профессионалами с большим опытом и напоминало об их подвиге в Горловке. Словом, Аваков не дал в обиду своих приближенных – на скамье подсудимых оказались лишь командиры среднего звена, да и само дело тянется до сих пор.

Неудивительно, что отмазанный Аваковым, Приступа потом рьяно отрабатывал доверие министра в конфликте с Михаилом Саакашвили, мешая его «Движению новых сил» провести акцию протеста. Сразу после этого за Приступу вступился Крищенко, как всегда пряча себя и своего друга за иконой «горловского подвига»…

Страшно представить, кто только не прижился за это время под крылом героического начальника столичной Нацполиции Андрея Крищенко! Например, банда полицейских-душегубов, убивавшая киевлян чтобы заполучить их квартиры. Её создал в 2014-2015 г.г. замначальника отдела Уголовного розыска столичной Нацполиции Михаил Швалюк. В банде состояли несколько сотрудников Нацполиции (в том числе следователи Евгений Боголюб, Олег Чум и Сергей Руденко) и «черные нотариусы» Кирюхова, Коновалова и Шупеня.

В данной истории Андрей Крищенко никак не мог развести руками и сказать «извините, я не знал» - поэтому он просто вообще отказался от комментариев. Еще бы, ведь данный скандал, что называется, был беспрецедентен! Дело в том, что впервые эту банду накрыли еще в весной 2016 года: арестовали нескольких её членов, и даже вышли на самого Швалюка – проведя у него обыск и изъяв незадекларированные 104 тысяч долларов наличными. Но Швалюку это сошло с рук, Крищенко не стал его увольнять, и полицеский-маньяк продолжил своё черное дело.

В 2018 году банду Швалюка накрыли снова, против него самого завели четыре уголовных производства (№2015100000001196, №42016000000003959, №42018100000001054, №420181000000000892), но он, умело манипулируя законом, затягивая следствие, запугивая свидетелей и пользуясь покровительством начальства, оставался лишь подозреваемым – и продолжал работать в Нацполиции Киева! Киевляне устраивали пикеты, писали обращение к Авакову – всё было бесполезно! Интересно, сколько же Швалюк «заносил» за это наверх, в том числе в кабинет Крищенко?

Кстати, Андрей Крищенко и сам большой любитель квартир. Но, к счастью, свою он не отнял у убиенной старушки, как его замначальника угро, а просто «прихватизировал». Квартира площадью 105,5 квадратных метров в новом доме на улице Эрнста (ЖК «Кристальные озера») была приобретена Нацполицией и потом выдана Крищенко как служебная. В октябре 2019 года, в самый разгар этого политического балагана «слуг народа», Крищенко решил выкупить её в частную собственность – и сделал это, заплатив в казну… 19 гривен. Это при том, что рыночная стоимость такой квартиры оценивается от 1,6 миллиона!

Но герою ведь можно, да! К тому же, на фоне всех перечисленных «подвигов» Андрея Крищенко, прикарманивание казенной квартиры далеко не самое худшее из того, что он сделал. А ведь мы о нем еще столького не знаем!

Виктор Безух, From-UA