Новые правила: как украинцы будут осенью выбирать местную власть

О том, как украинцы будут выбирать власть на местах – в материале.

Через три месяца украинцы отправятся на избирательные участки, где им выдадут по несколько бюллетеней для голосования за местную власть. Правила, по которым пройдут выборы сельских, поселковых и городских глав, по большому счету, остались прежними. Как и форма бюллетеней. Изменилось разве что условие для проведения двухтурового голосования.

В городах с более чем 75 тысяч избирателей жители будут избирать мэра в два тура, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Ранее это требование касалось городов, где проживало от 90 тысяч избирателей. Кандидаты на должность сельских, поселковых и городских глав могут быть как самовыдвиженцами, так и выдвигаться от партий – так же, как и раньше. Кроме того, Рада решила отменить избрание старост.

"Не все депутаты разделяли эту норму. По сути, их теперь будут выбирать советы, а не избиратели. Это можно назвать переворотом в местном самоуправлении, поскольку он будет избираться не в результате доверия граждан, а в результате договорняков между депутатами сельского совета", – сказал РБК-Украина замглавы комитета по вопросам государственной власти Александр Качура ("Слуга народа").

Куда больше изменений предусмотрено для выборов в местные советы. В селах, поселках и городах с населением до 10 тысяч избирателей граждане будут выбирать депутатов по мажоритарной системе. Избиратель вправе отдать свой голос за одного кандидата. Но от одного округа депутатами станут от двух до четырех человек, а не по одному, как было ранее. Самих округов будет меньше, но их площадь увеличится втрое.

Надо сказать, что до изменений, принятых парламентом на прошлой неделе, такая многомандатная мажоритарка была предусмотрена для всех советов, имеющих до 90 тысяч избирателей. Но после длительных дискуссий как в депутатском корпусе, так и в экспертной среде парламентарии все же решили снизить этот порог.

Для советов общин, городов, райсоветов и облсоветов, где более 10 тысяч избирателей, выборы депутатов будут по пропорциональной системе с открытыми списками политических партий, без возможности самовыдвижения. Среди экспертов были замечания, что "партизация" в небольших городах может излишне политизировать органы самоуправления. Ведь любому кандидату, желающему баллотироваться в местный совет, придется заручаться поддержкой какой-то из политических сил.

"Таким образом, если число избирателей совета меньше 10 тысяч, то кандидаты могут и баллотироваться от партии, и идти самовыдвиженцами. Если больше – только от партии. Я и некоторые мои коллеги во фракции предлагали, чтобы этот порог был хотя бы в 35 тысяч", – пояснил Качура.

Новая пропорциональная система во многом отличается от той, которую опробовали власти на последних местных выборах в 2015 году. И бюллетень во время этого голосования также будет заметно отличаться.

Кроме того, избиратель сможет проголосовать за местные органы власти, даже если он не живет по месту регистрации.

"Если вы фактически являетесь членом другой общины и можете собрать подтверждающие это документы – их шесть, вы можете обратиться в отделы ведения государственного реестра не позже чем до 9 сентября для того, чтобы изменить избирательный адрес. Это можно сделать как электронным путем, так и лично. Сделать это в онлайне вы можете, если у вас есть электронный ключ", – рассказала РБК-Украина председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, это касается и мобильных групп внутри страны, и внутренне перемещенных лиц, которые последние шесть лет живут на подконтрольной Украине территории.

Новая система с открытыми списками: как это работает

Для каждого совета политсила, участвующая в выборах, формирует два вида списков кандидатов. Первый – это общий список всех кандидатов, которых партия выдвигает в совет, плюс первый номер – лидер списка. Общий список – по своей сути закрытый, в нем порядок кандидатов определен партийным руководством.

Второй вид – это отдельные списки для каждого из округов, на которые поделят территорию города, района или области. В эти окружные списки партийное руководство включает от 5 до 12 кандидатов из общего списка. То есть в одном округе партия выдвигает сразу несколько кандидатов. Причем в каждом округе кандидаты разные. А значит, и бюллетени также будут отличаться. Лидер списка не закреплен за каким-то из округов. Он получает так называемый "гарантированный" мандат, если его партия проходит в совет.

Получается, что избиратель вправе выбрать не только политсилу, но и одного из ее кандидатов. Для этого в бюллетене рядом с перечнем партий будут фамилии ее кандидатов в округе. Чтобы проголосовать, избирателю нужно поставить в бюллетене две отметки: галочку рядом с названием партии и справа вписать в трафарет номер кандидата из предложенного списка. Чем больше голосов он набирает в округе, тем выше его шансы попасть в совет.

При этом вы не можете проголосовать за одну партию, а выбрать кандидата от другой. Хотя вам, конечно же, не запрещено поставить галочку только возле названия политсилы. Но тогда вы соглашаетесь с тем порядком кандидатов, который определила партия. И этим самым нивелируете принцип открытых списков.

"Суть открытых списков в том, что вы голосуете индивидуально за кандидата в списке партии. Этим вы создаете условие, чтобы он продвигался вверх по списку и первым получал свой представительский мандат. Между собой кандидаты от одной партии будут конкурировать. В этом как раз и философия системы с открытыми списками – чтобы обеспечить прохождение во власть того кандидата, которого поддержит больше избирателей", – пояснила Айвазовская.

В своих списках партии обязаны придерживаться гендерных квот. В каждой пятерке должно быть не менее двух кандидатов одного пола. Иначе ЦИК попросту не зарегистрирует этот список политсилы.

И немного о подсчете голосов. Пропорциональная система с открытыми списками предполагает достаточно сложную методику определения результатов. Представим, что в какой-то условный горсовет проходят четыре партии – они преодолели пятипроцентный барьер (5% от всех голосов в пределах соответствующего города). Всего в этом горсовете 34 депутата. Четыре мандата из этих 34 сразу отходят первым номерам в партийных списках. Остается 30 мест.

Дальше распределение этих мест между партиями и их кандидатами происходит с помощью избирательной квоты. Это сумма всех голосов, отданных за партии, которые проходят в совет, разделенная на количество мест в совете без учета "гарантированных" мандатов. Теперь рассчитаем избирательную квоту на примере, взятом выше: общее число голосов за четыре партии делим на оставшиеся 30 мандатов.

Сначала с помощью избирательной квоты распределяется число мандатов, полученных партией в округах. Следующий шаг – определяется, кто именно получает эти мандаты. Чтобы кандидат попал в совет ему нужно набрать минимум 25% от избирательной квоты в своем округе.

А затем оставшиеся места делятся между кандидатами из общепартийных списков, которые не получили мандаты в округах. В результате этого витиеватого подсчета по одному округу в совет может пройти не один, а несколько депутатов от одной партии.

Чтобы помочь избирателям, на участках для голосования должны развесить много информационных стендов и плакатов с подробной информацией о том, как заполнять бюллетень. Пропорциональная система, работавшая на местных выборах в 2015 году, показала немало изъянов. Вероятно, без каких-либо "пробелов" не обойдется и в этом году, ведь с такой моделью открытых списков не сталкивались ни избиратели, ни члены комиссий. Так что не исключено, что к следующим выборам и эту систему придется пересматривать.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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