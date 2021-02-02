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Зеленский хочет привлечь Байдена к "Норманди"

02.02.2021 / 12:50
Президент Владимир Зеленский заявил, что в работе "Нормандского формата" сейчас наблюдается стагнация из-за нежелания России двигаться вперед, и выразил надежду на присоединение Президента США Джо Байдена к переговорам.

Об этом он сказал в интервью в программе Axios, которая выходит на платформе американского телеканала HBO, полный текст которого опубликовала пресс-служба главы государства 1 февраля.

"Сегодня, к сожалению, есть момент стагнации. Я считаю, что он происходит из-за нежелания Российской Федерации идти вперед. Потому что они думали, что мы будем тормозить этот переговорный процесс, Минский процесс. Но мы очень быстро движемся вперед, мы готовы проговаривать все детали и идти к финалу этой войны - идти к миру", - сказал Зеленский.

По его словам, пока речь идет не о восстановлении отношений с РФ, а о необходимости остановить войну, выйти на границы, вернуть наших людей и наши территории.

"Прошел год и один месяц с момента Нормандской встречи, и я не вижу серьезных шагов вперед. Поэтому еще раз говорю: я считаю, что это - пустая болтовня. И Россия прекрасно это понимает. Они играют, потому что не хотят продвижения этого процесса на украинских требованиях. Да, они хотят только по-своему. Они видят дальше федерализацию Украины, и это правда. Ослабление украинской центральной власти, сохранение так или иначе сепаратистов - я понимаю, что они делают. Мы видели это в Приднестровье - тот же эффект" , - подчеркнул Президент.

Он рассказал, что говорил европейским лидерам, что если мы будем продолжать в этом формате, то этот формат будет исчерпан.

"И поэтому я хотел, чтобы такой мощный мировой игрок, как США, имел влияние. Не теоретически, не за пределами круга «нормандской четверки», а иметь одну из решающих миссий. Я действительно хотел бы привлечь Президента Байдена к Нормандскому формату. Я готов идти на все, чтобы договориться с Президентом Соединенных Штатов и с «нормандской четверкой», - отметил Зеленский.

В то же время он заметил, что это может быть параллельно с Нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия.

"Это параллельный кейс. Это не значит, что мы ставим крест на Нормандском формате. Но есть вопросы, которые в «Нормандии» не являются аджендой и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом", - пояснил Президент.

Как сообщалось, последний саммит в нормандской формате состоялся в декабре 2019 года, следующий планировался на апрель 2020-го, однако он не состоялся как из-за пандемии, так и потому, что процесс вновь затормозился. Сейчас работа в формате идет на уровне политических советников.

Источник

Байден, нормандский формат, Зеленский
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