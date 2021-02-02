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Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...

02.02.2021 / 13:21
Президент Владимир Зеленский считает, что не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.

Об этом заявил Зеленский в интервью программе "Axios" на платформе HBO, информирует Офис президента

Зеленский отметил, что хочет видеть вопрос Крыма в повестке дня переговоров в Нормандском формате, который сейчас переживает период стагнации, и к которому президент хотел бы привлечь нового главу США Джо Байдена.

Прямая речь: "Когда я приехал на первую встречу Нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко). Тогда я спросил партнеров и Россию: "Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму.

И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю".

Напомним: Россия незаконно оккупировала часть Украины- Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже больше 6 лет осуществляет гибридную военную агрессию.

В апреле 2014 года во время прямой линии президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные.

Источник

Крым, РФ, Зеленский
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