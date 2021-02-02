Митрополит Антоний рассказал об опасных последствиях глупости

Глупость - душевная болезнь, которая берет начало в гордости и самомнении.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Глупый человек опасен и следует избегать общения с ним: такой человек может дезориентировать, он не отличает добро от зла, хорошее от плохого и своими словами способен нанести непоправимый вред душе и сбить с верного пути. Как правило, глупцы очень самонадеянны, они выставляют свое мнение как истину в последней инстанции, ни грамма не сомневаясь в своей правоте, чем многих сбивают с толку», - сказал митрополит Антоний.

Кроме того, глупость всегда сопровождается многословием и отсутствием какого-либо такта и воздержания.

«Глупец, человек, не осознающий свое невежество, не может быть истинным христианином и принести пользу Церкви, он не способен никому достойно рассказать о Боге и Церкви», - предостерег владыка.

Кроме того, часто для глупых людей не существует никаких духовных ценностей, они смеются над святостью.

«Глупец отрицает Божие присутствие в своей жизни, он уверен, что все происходит только благодаря его усилиям и «находчивости». Это плохой знак. Также люди невежественные смеются над всем святым, не уважают стараний других, высмеивают чьи-то стремления стать лучше, кощунствуют», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний посоветовал, как определить глупость и бороться с ней.

«Одна из возможностей выйти за рамки своей глупости – найти мудрого наставника и довериться ему. Бесполезно спорить с глупцом, глупость непобедима у тех, кто не желает ее победить. Но лучше всего – почитать самого себя за глупца, постоянно сомневаться в своей правоте и значимости. И за такое смирение Господь обязательно одарит Своей мудростью», - заключил митрополит Антоний.