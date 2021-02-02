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Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

02.02.2021 / 13:52
Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

Об этом сообщили собеседники Украинской правды во фракции

За исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 - против, 19 - не голосовали.

На фракции не было обсуждения, Дубинскому слово не давали. Глава фракции Давид Арахамия просто зачитал данные, большинство поддержало.

Сам Дубинский назвал свое изгнание "манипулятивной историей" и обратил внимание, что не были предъявлены ни подписные листы, ни другие результаты голосования.

Прямая речь Дубинского по результатам заседания: "Это не то что голосование, это чистый фарс…

Вы понимаете, что пройдены все красные линии фракцией, мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента, и в украинском парламенте. Мы прекрасно понимаем, что это - манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения конкретных дивидендов, именно политических, и для решения своих собственных проблем".

Напомним, ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
29 января во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение Дубинского.

Источник

Слуга народа, Дубинский
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