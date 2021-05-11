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Кива: Медведчук находится в Украине и никуда уезжать не собирается

11.05.2021 / 22:03
Когда действующая власть проводит обыски у председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и в офисе ОПЗЖ, то у нее от страха «трясутся руки».

Такое мнение, общаясь с журналистами, озвучил народный депутат Украины (ОПЗЖ) Илья Кива.

По словам парламентария, никто и никогда не дождется, чтобы Виктор Медведчук покинул Украину.

«Медведчук находится в стране, и, наверное, так же, как и я сейчас улыбается, сидя в своем кабинете», – заявил Кива.

Народный депутат заверил, что как у него, так и у членов ОПЗЖ, включая одного из лидеров партии Виктора Медведчука, нет страха в связи с санкциями и проводимыми обысками.

«Готов ли я к подозрениям со стороны власти и к их давлению? Да, готов. Носки шерстяные, зубную щётку и пасту я вожу с собой, чтобы ноги были в тепле и зубы были в чистоте», – сказал Илья Кива.

Медведчук, Кива, ОПЗЖ
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