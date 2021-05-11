Кива: Медведчук находится в Украине и никуда уезжать не собирается

Такое мнение, общаясь с журналистами, озвучил народный депутат Украины (ОПЗЖ) Илья Кива.

По словам парламентария, никто и никогда не дождется, чтобы Виктор Медведчук покинул Украину.

«Медведчук находится в стране, и, наверное, так же, как и я сейчас улыбается, сидя в своем кабинете», – заявил Кива.

Народный депутат заверил, что как у него, так и у членов ОПЗЖ, включая одного из лидеров партии Виктора Медведчука, нет страха в связи с санкциями и проводимыми обысками.

«Готов ли я к подозрениям со стороны власти и к их давлению? Да, готов. Носки шерстяные, зубную щётку и пасту я вожу с собой, чтобы ноги были в тепле и зубы были в чистоте», – сказал Илья Кива.