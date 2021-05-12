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Виктор Медведчук выступил с заявлением о противозаконных обысках

12.05.2021 / 08:49
Он назвал сфабрикованное подозрение и обыски политической расправой

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором дал оценку проведенным у него обыскам.

«Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», - подчеркнул политик.

«Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», - заверил Медведчук.

Напомним, сегодня власть провела обыски, дома у Виктора Медведчука и у члена Политсовета партии Тараса Козака, а также очередной обыск, проведенный в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» В партии назвали это местью и расправой над председателем Политсовета и подчеркнули, что противоправные действия власти стали ответом на широкомасштабное празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое партия организовала по всей Украине.

Медведчук, обыски
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