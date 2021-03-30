В ОПЗЖ заявили о новых обысках: действия правоохранителей – заведомо спланированный и преступный акт политической расправы

Об этом сообщается в заявлении партии.

«Под предлогом конспирологических домыслов, с целью отбелить свою противоправную деятельность и дискредитировать партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", силовые структуры прибегли к незаконному уголовному преследованию и обвинениям членов "Украинского выбора" в совершении особо тяжких преступлений», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В политсиле считают данные следственные действия, как и обыски, проведенные 25 марта в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», где находятся приемные народных депутатов Украины от ОПЗЖ, незаконными, и подчеркивают, что правоохранители под видом расследования, «как во времена Сталина и Берии», в ходе обысков запугивали активистов, «осуществляя физический и моральный террор».

«Действия представителей правоохранительных органов носят незаконный характер, в их основе ‒ огульность и надуманность обвинений в адрес "Украинского выбора" и его руководства со стороны Службы безопасности Украины», – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ напоминают, что обнародованные ранее заявления и документы доказывают: обвинения в адрес «Украинского выбора» не соответствуют действительности. В частности, документы свидетельствуют о том, что еще в марте 2014 года членами Территориального совета ОО «Украинский выбор» в АРК было принято решение прекратить на территории Крыма деятельность общественного движения, так как они не разделяют целей и задач движения, выступающего за территориальную целостность Украины. А 7 мая 2014 года Исполкомом ОО «Украинский выбор» все обособленные отделения «Украинского выбора» на территории полуострова были ликвидированы.

«В действиях участников ОО "Украинский выбор" отсутствует как состав преступления, так и само событие преступления. А сегодняшние обыски являются не чем иным, как заведомо спланированным и преступным актом политической расправы», – отмечается в партийном заявлении.

Учитывая вышесказанное, в ОПЗЖ считают, что таким образом власть «проводит целенаправленную зачистку» своих главных политических оппонентов.

«Власть продолжает системное и беспрецедентное давление на оппозицию – единственную на сегодняшний день политическую силу, которая отстаивает интересы украинских граждан, в том числе жителей Юго-Востока Украины, проповедует идеологию восстановления демократических стандартов и ценностей, выступает за сохранение территориальной целостности и "сшивание" страны», – заявили в ОПЗЖ, добавив, что намерены защищать свою позицию в судах.

«Мы не позволим попирать устои права и демократии, превращая Украину в полицейское государство. Мы убеждены: в этом нас поддерживает и мировое демократическое сообщество, которое даст справедливую оценку антиконституционным действиям команды Зеленского и его ручных спецслужб», – резюмировали в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».