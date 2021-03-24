В ОПЗЖ расценивают обыск в офисе партии как незаконные и противоправные действия власти

Формально действия правоохранителей связаны с Общественным движением «Украинский выбор», но в здании, где проводится обыск, офиса указанной организации как такового нет, а находятся офис партии и приемные семи депутатов от ОПЗЖ, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Украины Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы.

Об этом говорится в заявлении политической силы.

«В суд за санкцией на обыск обратилось руководство Офиса генерального прокурора, хотя руководству ОГП достоверно известно, что офиса "Украинского выбора" в этом здании как такового нет. В нем находятся приемные народных депутатов и офис партии», – сообщили в ОПЗЖ, отметив, что обыск является попыткой запугать оппозиционных политиков.

«Зеленский и его окружение, вставшие на путь узурпации власти и политических репрессий, стремятся свести счеты с политическими оппонентами. Для этого власть идет на крайние меры – от введения антиконституционных санкций и незаконного закрытия каналов до фабрикации уголовных дел и фальсификации доказательств», – подчеркивается в заявлении партии.

Пресс-служба политсилы отмечает, что в ОПЗЖ расценивают проведение обысков в офисе партии как незаконные и противоправные действия, направленные на подавление инакомыслия.

«Голословные обвинения оппозиции, санкции, обыски ‒ это месть за нашу принципиальную позицию по отстаиванию интересов украинского народа. Власти, которая провалила борьбу с эпидемией, ценами и тарифами, не смогла обеспечить мир на Донбассе и вывести из нищеты украинские семьи, остается только давить и угрожать свои оппонентам», – подчеркнули в ОПЗЖ.

Также в «Оппозиционной платформе – За жизнь» заявили, что расценивают действия власти как политические репрессии.

«Попытки дискредитировать оппозиционное движение и дестабилизировать работу ведущей оппозиционной партии надуманными обвинениями обречены на провал. Несмотря на угрозы и попытки запугивания, мы будем бороться за интересы украинцев. Будем защищать нашу позицию в судах, отстаивать украинскую демократию и добиваться мира», – резюмировали в ОПЗЖ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.