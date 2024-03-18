Войти | Зарегистрироваться
12:39

пятница,
29 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Голова ВККСУ подав у відставку за власним бажанням

28.03.2024 / 15:23
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Роман Ігнатов подав у відставку.

Про це повідомила пресслужба ВККСУ.

"Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Комісії Ігнатова Романа Миколайовича про звільнення його з посади члена ВККСУ за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року Романа Ігнатова було призначено на посаду члена Комісії з числа суддів рішенням Вищої ради правосуддя. 6 червня члени Комісії обрали Романа Ігнатова головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ігнатовв, ВККСУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 марта
28 марта
27 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.