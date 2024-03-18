Голова ВККСУ подав у відставку за власним бажанням

Про це повідомила пресслужба ВККСУ.

"Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Комісії Ігнатова Романа Миколайовича про звільнення його з посади члена ВККСУ за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року Романа Ігнатова було призначено на посаду члена Комісії з числа суддів рішенням Вищої ради правосуддя. 6 червня члени Комісії обрали Романа Ігнатова головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.