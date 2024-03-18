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Єрмак: Нам потрібно більше ППО, щоб росіяни боялися літати і бити по наших містах

28.03.2024 / 13:19
Україні потрібно більше ППО/ПРО, аби захистити Харків, Херсон та прикордоння від російських обстрілів.

Про це написав очільник Офісу Президента України – Андрій Єрмак, передає УНН.

«Нам потрібно більше ППО/ПРО, щоб росіяни боялися літати і бити по наших містах, по цивільних людях. Харків, Херсон, прикордоння… всюди з неба діють ці потвори. росія - це країна-ІДІЛ, країна-терорист», – написав Єрмак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на терміновій потребі України у більшій кількості систем ППО Patriot та подібних до неї на тлі збільшення інтенсивності атак рф балістичними ракетами, вказавши, що посилення ППО врятує тисячі життів, заощадить значні ресурси для українських партнерів, прикриє наші війська і дозволить їм переломити хід війни на користь України.

Єрмак, ППО
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