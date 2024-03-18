Українці розповіли про свої емоції, коли чують новини про бойові дії в рф, - дослідження

Новини про бойові дії в рф викликають позитивні емоції у 73,7% українців.

Як свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group" за підтримки FutureResearchFoundation, на питання "Які емоції викликають у вас новини про бойові дії у Білгородській області?" 43,6% опитаних відповіли «виключно позитивні» і 30,1% - "більш позитивні".

Виключно негативні емоції відчули 3,6 %, більше негативні – 5.1%, а 17,6% не змогли відповісти.

При цьому, найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії в Білгороді та Курську стали радість(44,4%) та захоплення(33,2%). Майже в двічі менше українців відчули здивування(17,9%) та спокій(17,7%). Смуток і страх охопив близько 7% опитаних, гнів та відраза 5,3%. П’ята частина(20,5%) опитаних не відчула жодних із перелічених емоцій.

Співчуття до росіян постраждалих від бойових дій більшість українців не відчувають. На питання про співчуття до цивільних мешканців Білгородщини, що страждають від бойових дій українці в більшості своїй вказали, що не мають жалю 38,6% або ж бажають їм побути у шкірі харків’ян та сумчан 32%. Виражають сильне співчуття – 6,1%, не сильне співчуття – 18,1%. Не визначились з відповіддю – 5.1%

Про початок бойових дій на території рф відомо 96,9% опитаних, а вперше про ці події почули лише 3,1% громадян. А в значимості цих подій у відношенні до України в тій чи іншій мірі впевнені 69,1%(так і дуже – 25,9%; так частково – 43,2%). Дані події до практично незначимих віднесли 15,4%, до зовсім незначимих 7,6%. Не визначились по цьому питанню 7,9%.

Більшість українців впевнені, що підрозділам , РДК, Легіону Свободи Росії та "Сибірському батальйону" допомагають українські сили оборони, у відсотковому відношенні опитаних з такою точкою зору – 57,7%. Протилежної ж думки дотримуються 23,9%, вважаючи, що ці формування діють самостійно. Не визначились із відповіддю по цьому питанню мешне 20% опитаних(18,4%).

При цьому, провідну роль в допомозі РДК, Легіону Свободи Росії та "Сибірському батальйону", на думку більшості українців надає ГУР(50,7% опитаних), майже 15% вважає, що всі перелічені сили долучаються до підтримки. 22,5% не змогли визначитись по цьому питанню, 6,7% опитаних - провідну роль в допомозі вищезазначеним підрозділам поклали на СБУ, а трохи менше 6% таку роль надали ЗСУ.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: комбінований: телефонне опитування (CATI) самозаповнення анкет онлайн у панелі «SunFlowerSociology» Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 23-24 березня 2024 року.