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СБУ: Telegram співпрацює з фсб та роскомнаглядом

29.03.2024 / 11:14
Месенджер Telegram співпрацює з російською федеральною службою безпеки та роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.

Про це заявив представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Мельниченко зазначив, що Служба безпеки відстежує, де знаходяться сервери Telegram і є ймовірність, що вони - на території росії. Власник та розробники месенджера є громадянами рф.

"Ми бачимо чітку співпрацю Telegram з роскомнаглядом та фсб. Коли потрібно фсб заблокувати будь-який канал на території росії, Telegram виконує ці вказівки моментально", - додав він.

При цьому, за його словами, Україні лише іноді вдається заблокувати канали, спрямовані на деструктивну діяльність. Це пов'язано з тим, що Telegram не прислухається до прохань нашої країни так, як до прохань рф.

СБУ, Telegram
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