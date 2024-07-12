Буданов: росії знадобиться багато років на відновлення професійного людського ресурсу

Про це в інтерв'ю NV заявив керівник ГУР Кирило Буданов.

"Найголовніше серед російських втрат - професійний людський ресурс, от на це піде багато років. Скажімо правду: вони ще до осені 2022 року втратили всю професійну армію. Тепер вони воюють мобілізованими, зеками - ким завгодно", - наголосив він.

Крім того, за словами Буданова, важким питанням для РФ стає відбудова Чорноморського флоту.

"Багато часу піде і на відновлення запасу ракет оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня", - додав керівник ГУР.