Буданов прокоментував загрозу наступу росіян з півночі

З начальником ГУР спілкувалися журналісти.

"Послухайте, вже два роки усі лякають: зараз прийдуть звідти-звідти. Я вже замучився всім відповідати. Це не так. І знову вам скажу: це не так", - сказав Буданов.

Також начальника ГУР запитали про проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп у Сумську область.

"Я оцінюю ДРГ як ДРГ. От вони як називаються. Ми використовуємо дєДРГ. Противник використовує ДРГ. Це не масштабне ведення бойових дій", - сказав Буданов.