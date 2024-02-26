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Данілов: російська пропагандистська машина в Україні працює на чотирьох напрямках

26.02.2024 / 18:30
Зараз російська пропагандистська машина здебільшого працює в Україні на чотирьох напрямках.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на форумі Україна. Рік 2024.

За його словами, росіяни сфокусовані на таких темах:

  • дискредитація вищого політичного керівництва України;
  • розкол еліт;
  • деморалізація ЗСУ;
  • дезорганізація населення.

Окрім України, велика дезінформаційна кампанія РФ спрямована на Польщу.

Секретар РНБО зазначив, що великий внесок у поточні відносини між Україною і Польщею зробили саме росіяни. Так, вони просувають наративи про приниження поляками українців.

Окрім того, у РФ інформаційно працюють над виборами в ЄС, США і Великій Британії.

«Окрім фізичної війни, яка іде на нашій території, зараз іде війна за розум, за мозок людей», – наголосив Данілов.

РНБО, Данілов
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