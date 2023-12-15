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МО України оновило список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців

14.12.2023 / 18:30
Міноборони України змінило вимоги щодо стану здоров’я військослужбовців та оцінки придатності до військової служби. Наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 були внесені зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, які набули чинності 25 серпня.

Перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати до ЗСУ обмежено придатних – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Серед змін до положення про ВЛК:

  • оновлено список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців;
  • деталізована процедура, за якою визначатиметься місце проходження служби обмежено придатних;
  • визначений порядок ухвалення постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання або травми із проходженням військової служби;
  • уточнено перелік документів, необхідних для винесення експертного висновку ВЛК.

Що змінилося в списку хвороб

До 25 серпня 2023 року в пункті 20.4 розділу III положення про ВЛК визначалось, що під час дії воєнного стану обмежено придатні до служби військовозобов’язані визнаються придатними і можуть бути мобілізовані за винятком тих, хто має хвороби, зазначені у деяких статтях (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в).

Після внесення змін з тексту положення прибрали ці винятки. Тобто тепер всі, хто був визнаний обмежено придатним, визнаватиметься придатним, але із зазначенням придатності до конкретної військово-облікової спеціальності.

Перелік хвороб, з якими мобілізують обмежено придатних

Після внесення змін можуть бути мобілізовані на службу військовозобов’язані з такими хворобами:

  • 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-в – безсимптомний ВІЛ;
  • 12-в – хвороби крові з незначними порушеннями функцій (анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки);
  • 13-в – хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;
  • 14-в – психічні розлади з короткочасними проявами симптомів в легкій формі;
  • 17-в – невротичні розлади з помірними короткочасними проявами симптомів (фобії, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, прояви сильного стресу);
  • 21-в – хвороби центральної нервової системи, що повільно прогресують,
  • 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Якщо обмежена придатність настала під час проходження військової служби, командир частини може направити свого підлеглого на ВЛК для визначення придатності до іншої військово-облікової спеціальності, що буде підставою для його переміщення на іншу посаду.

мобілізація, хвороби
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