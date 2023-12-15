Зеленський: російська федерація цього року не отримала жодних перемог на полі бою

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи в Осло.

"У росії не було ніяких перемог в цьому році, вони нічого не змогли окупувати", - сказав Зеленський.

Також президент сказав про ситуацію на фронті взимку.

"Взимку завжди уповільнюються ті чи інші операції, контрнаступальні чи оборонні. Взимку все уповільнюється через багато різних причин, ми говоримо про оборону саме сходу нашої держави", - сказав Зеленський.

Найбільше російських окупаційних військ перебувають на сході України, йдеться про сотні тисяч військових, повідомив президент.

"Де минулого року було розбите угруповування "вагнерівців", туди вони відіслали дуже велику кількість своїх військ. Ми говоримо про сотні тисяч військових. Тому найголовніше - там стримувати та знищувати їх", - сказав Зеленський.