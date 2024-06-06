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Веніславський розповів, коли поліція може примусово доправляти людей до ТЦК

11.06.2024 / 17:27
Поліція має право примусово доправляти людей до ТЦК у порядку адміністративного затримання. Але це стосується тільки тих, хто перебуває у розшуку.

Як пише gazeta.ua, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він нагадав, що в розшук таких військовозобов'язаних оголошує Національна поліції на підставі того, що вони ігнорують повістки та вимоги з'явитись до ТЦК та СП.

"Примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", - сказав Веніславський.

Веніславський, ТЦК та СП
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