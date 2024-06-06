Коболєв сподівається, що Україна встигне привести батарейні системи, які допоможуть у проходженні холодів

Про це в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Оксані Михайловій розповів колишній очільник Нафтогазу, засновник енергетичної компанії Eney Андрій Коболєв.

«Найдешевша енергія – це та, яку не спожили. Насправді у нас є велика кількість можливостей зі зменшення обсягів споживання та корегування свого профілю. Ми не зможемо за цю зиму відновити ні 9, ні 3, ні 1 ГВт виробництва. Це нереально, але реально почати керувати споживанням», – наголосив він.

За словами Коболєва, це можна робити вручну, а також за допомогою найрізноманітніших смарт девайсів. Поставити ці девайси та перейти на нічне споживання, на примусове дистанційне відключення певних елементів, наприклад, кондиціонерів.

«Це можна зробити за місяці. Ось ця зима – це зима керування споживанням і паралельно відбудови виробництва, яке до цієї зими не встигне запрацювати», – додав він.

Коболєв висловив сподівання, що до цієї зими Україна встигне привести батарейні системи, які допоможуть у проходженні холодів.