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Єврокомісар: Комісія очікує на початок переговорів щодо кластерів якнайшвидше у 2025 році

31.10.2024 / 10:12
Початок переговорів про вступ з Україною став важливим визнанням рішучості України продовжувати реформи на шляху до вступу в ЄС. Скринінг законодавства триває успішно, тож якщо Україна виконає всі умови, Комісія очікує на початок переговорів щодо кластерів, починаючи з базових питань, якнайшвидше у 2025 році.

Про це Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї розповіли, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу.

«Щодо першого кластеру, то тут правила дуже чіткі. Зараз ми проводимо так званий скринінговий процес, де ми розглядаємо різні пункти в законодавстві України та ЄС. Як тільки ми закінчимо з цим, ми повинні будемо відзвітувати перед радою (Європейською радою – ред.)», - наголосив Варгеї.

За його словами, щойно буде готовий звіт по скринінгу, Європейська рада зможе ухвалити рішення про відкриття першого кластеру.

«Коли це станеться, також залежить від України і від того, як швидко ми зможемо пройти, пункт за пунктом, кожен окремий законодавчий акт, комісія (Єврокомісія – ред.) очікує на це якнайшвидше», - уточнив він.

На думку Бореля, Україна не обирала бути у стані війни, однак стала кандидатом дуже швидкими темпами «саме тому, що вона перебуває у стані війни», тож Євросоюзу потрібно показати, що він підтримує Україну не тільки військово, але й політично.

«І ми розуміємо, що країна в стані війни - це країна в стані війни. Дуже важко проводити необхідні реформи, коли тебе бомбардують, коли вбивають твоїх людей, коли тобі доводиться посилати своїх чоловіків і жінок на війну. Коли руйнується система електропостачання, коли порушується все життя», - сказав він.

Однак, попри обставини, продовження боротьби з корупцією, розвиток судової реформи та зміцнення верховенства права є обов’язковою частиною шляху до членства в Євросоюзі.

Боррель
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