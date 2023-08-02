Зеленський: До декларації країн G7 про гарантії безпеки приєдналися вже 12 держав

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ у середу, 2 серпня.

"Безпекові гарантії для України на шляху в НАТО… За другу половину цього року пакет безпекових гарантій для нашої держави стане цілком конкретним. До Спільної декларації з "Групою семи" на сьогодні приєднались іще 12 країн-партнерів. Це Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія, Швеція", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що вже цього тижня розпочнеться робота над двосторонніми угодами з партнерами і перша держава, з якою працюватиме Україна – це США.

Нагадаємо, лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України на полях саміту НАТО, який відбувся 11-12 липня у Вільнюсі.