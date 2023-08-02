Мінюст: Навіть коли росія розпадеться на окремі державні утворення компенсації все одно можна буде отримати

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Яблонський: Польща прагне мати добрі відносини з Україною
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Массралі: Ми бачили повідомлення про те, що у московському регіоні літали дрони
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МЗС України: росія знищила близько 180 тисяч тонн українського зерна протягом останніх дев’яти днів
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