Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий у середу, 2 серпня.

Міносвіти розпочало роботу над оновленням дисципліни "Захист України", яка складатиметься з практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь, зазначив Лісовий. За його словами, діти та вчителі хочуть, щоб предмет був корисним та цікавим.

"Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості — те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць). Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни –– реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована", - наголосив Лісовий.

Для вчителів будуть проведені навчання у співпраці з міжнародними та громадськими організаціями. Викладачів навчать роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму, зазначив Лісовий.