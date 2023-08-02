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Данілов: Україну та Польщу об'єднує спільна європейська історія та знищення московської потвори

03.08.2023 / 11:14
Україна та Польща є єдині в союзі незламних. Країни об'єднує спільна європейська історія та знищення московської потвори.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Польща та Україна єдині у своєму союзі незламних! Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії. Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю - знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу", - пише Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, Польща стоїть пліч-о-пліч з України з початку повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої країни. Київ вдячний Варшаві за надану допомогу й пам'ятає, хто перший "простягнув рушницю і хліб".

Водночас він зауважив, що напруження війни інколи викликає емоційні дії й слова, однак "в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння".

Також Данілов нагадав про те, що саме Польща надала першу партію зброї Україні після 24 лютого 2022 року.

Данілов
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