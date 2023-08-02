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Боррель засудив російські повітряні атаки на українські міста

03.08.2023 / 10:12
Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив російські повітряні атаки на Київ, Одесу та дунайські порти.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер Борреля.

"Росія продовжує повітряні атаки на Київ, Одесу та українські дунайські порти. Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру загострюють глобальну продовольчу безпеку, ставлячи під загрозу мільйони найбільш вразливих верств населення", - написав Високий представник ЄС.

Він додав хештеги "Підтримуємо Україну" та "Продовольство – не зброя".

Боррель
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