Лісовий: МОН планує перезавантажити дисципліну "Захист України" для школярів

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий написав у соціальній мережі Х (Twitter), передають Українськi Новини.

"Цього року плануємо перезавантажити дисципліну "Захист України"… На базі військових ліцеїв зокрема плануємо проводити навчання для вчителів "Захисту України". Також хочемо масштабувати досвід центрів, куди підлітки приходять раз на чотири тижні і протягом всього дня фокусуються лише на "Захисті України". Це і надання першої домедичної допомоги, керування БПЛА, навички поводження зі зброєю, орієнтування на місцевості тощо", - написав він.

Лісовий наголосив, що головна мета оновлення дисципліни – не лише надати старшокласникам певні знання й навички, а сформувати усвідомлення, чому необхідно захищати країну.