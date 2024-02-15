Войти | Зарегистрироваться
07:54

среда,
21 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Федоров: Окупанти не можуть виявити і нейтралізувати Сили спротиву, тому продовжують терор і вигадують нові фейки

20.02.2024 / 13:19
На тимчасово окупованих територіях знімають та розповсюджують фейкові відео про викриття "агентів СБУ" та "схрони" через неможливість виявити і нейтралізувати Сили спротиву.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Окупанти вже два роки не можуть виявити і нейтралізувати Сили спротиву, тому продовжують терор і вигадують нові фейки на захопленій території", - написав Федоров.

Він розповів, що окупанти знімають постановочні роліки про викриття нібито "агентів СБУ". В одному з них звинуватили громадянина рф в підготовці замаху на місцевого політичного діяча, також там заявляється, підозрюваного вбили.

"Щотижня звітують про "схрони", знайдені на ТОТ – деяким гранатометам та боєприпасам вже час давати звання "народних артистів" за кількість зйомок в пропагандистських сюжетах", - додає Федоров.

Також він розповів, що окупанти видумали нову брехню про нібито використання Силами оборони та Силами спротиву хімічних речовин, які в січні нібито виявили в Мелітополі, а півтора роки тому, отруїли гауляйтера Херсонщини сальдо.

Федоров, ТОТ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 февраля
19 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.