Федоров: Окупанти не можуть виявити і нейтралізувати Сили спротиву, тому продовжують терор і вигадують нові фейки

Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Окупанти вже два роки не можуть виявити і нейтралізувати Сили спротиву, тому продовжують терор і вигадують нові фейки на захопленій території", - написав Федоров.

Він розповів, що окупанти знімають постановочні роліки про викриття нібито "агентів СБУ". В одному з них звинуватили громадянина рф в підготовці замаху на місцевого політичного діяча, також там заявляється, підозрюваного вбили.

"Щотижня звітують про "схрони", знайдені на ТОТ – деяким гранатометам та боєприпасам вже час давати звання "народних артистів" за кількість зйомок в пропагандистських сюжетах", - додає Федоров.

Також він розповів, що окупанти видумали нову брехню про нібито використання Силами оборони та Силами спротиву хімічних речовин, які в січні нібито виявили в Мелітополі, а півтора роки тому, отруїли гауляйтера Херсонщини сальдо.