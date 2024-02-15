У Мінсоцполітики розповіли, яка передбачена компенсація за комунальні послуги для ВПО

Про те, хто має право на компенсацію та який її розмір у 2024 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто має право на отримання компенсації за комунальні послуги ВПО

Компенсація на оплату комунальних послуг надається за розміщення ВПО, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій;

перемістилися із зони бойових дій та прифронтових територій;

чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії, що має документальне підтвердження.

Компенсацію можуть отримати особи, які є:

повнолітніми громадянами України;

власниками, орендарями або спадкоємцями житла, в якому розміщено переселенців;

не мають родинних зв’язків із розміщеними ВПО (кровну чи шлюбну спорідненість);

не мають заборгованості за комунальними платежами.

Розмір компенсації за комунальні послуги ВПО

Сума компенсації розраховується раз на місяц. За кожну особу з числа ВПО, яку власник житла розмістив безкоштовно, він отримує компенсацію у розмірі 14,77 грн за день, тобто 450 грн за місяц.

Заяву про надання компенсації, в якій вказуються дані про розміщених осіб і кількість днів, що вони проживали у звітному місяці, необхідно подавати щомісяця з 1 по 5 число.

Як отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО

Для того, щоб отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО, власникам житла необхідно:

Повідомити місцеву адміністрацію про розміщення переселенців. Термін – до кінця наступного робочого дня. Повідомлення подається в паперовій або електронній формі з додаванням копій документів на житло, власника і розміщених осіб.

Подати заяву на отримання компенсації з 1 по 5 число наступного за звітним місяця з підтверджувальними документами. В заяві вказуються банківські реквізити власника житла, на які надходять кошти.

Місцева адміністрація має право проводити перевірку наданих відомостей, зокрема виїжджати за адресою розміщення ВПО та вимагати для перевірки документи, що підтверджують відсутність родинних зв’язків.