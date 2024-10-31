Про це з посиланням на двох представників західної розвідки повідомив телеканал CNN.

Очікується, що кількість північнокорейських військових в Україні лише зростатиме, оскільки ті, що вони завершують навчання, рухаються до лінії фронту. Видання пише, що присутність північнокорейських військ в Україні виходить за рамки того, що підтвердили у НАТО та Пентагоні. Наразі північнокорейські військовослужбовці тренуються на сході росії, а деякі з них прямують до Курської області росії.

"За словами двох представників західної розвідки, невелика кількість північнокорейських військ вже перебуває на території України, і офіційні особи очікують, що ця кількість зростатиме в міру того, як північнокорейці завершують навчання на сході росії та рухаються до лінії фронту війни. "Схоже, що багато з них вже в дії", - сказав один з чиновників щодо військових КНДР.

За словами джерел, багато з цих військових є спецпризначенцями, але військові Північної Кореї не брали участі в реальній війні вже понад 70 років, і представники розвідки вважають, що уряд КНДР відправив їх значною мірою для того, щоб вони могли набути бойового досвіду.

CNN зазначає, що, на думку західних чиновників, принаймні частина військових Північної Кореї залишать свої підрозділи, як тільки потраплять на поле бою, і що мовний бар'єр з росіянами стане значною перешкодою для проведення військових операцій.