Кулеба: кінець 2023 року буде для української дипломатії вкрай складним

Як передає Кореспондент, про це пише Інтерфакс-Україна, посилаючись на розмову Кулеби з журналістами на Закарпатті.

"Період із вересня до грудня буде суперважким. Не динамічним, не насиченим. Просто важким. Одних самітів у нас буде, українських самітів, до десятка вже проглядається", - сказав Кулеба під час спілкування з журналістами в Закарпатській області.

Міністр повідомив, що президент Зеленський зібрав нараду українських послів для опрацювання конкретних планів та узгоджень із МЗС перед початком політичних сезонів у країнах.

"Найбільш змістовна частина розмови - така, де були нові елементи, - про реалізацію Формули миру та саміту Формули миру. Це така історія для підручників із міжнародних відносин. Тому що вперше країна, яка у війні, згуртовує світ навколо свого бачення завершення війни, а не навколо бачення третьої сторони. І це конкретно нав'язане світу бачення", - наголосив міністр.

На думку Кулеби, після зустрічі в Копенгагені політичних радників і радників із питань національної безпеки тема української Формули миру "злетіла".

"Це як літак відривається від землі, а потім різко двигун починає набирати обертів. У нас наразі теж двигуни мають набирати обертів і тягнути нас вгору. І тому конференція послів відбулася саме зараз", - сказав Кулеба.