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Кремінь підтримує посилення штрафів за використання забороненої російської музики

04.08.2023 / 18:30
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підтримує посилення штрафів за використання забороненої російської музики та вважає, що це одна зі складових справжньої боротьби на мовному фронті.

«Токсична кремлівська музика, ставши елементом ворожої пропаганди, вже не псуватиме український інформаційний простір. Слухати музику російських артистів, які схвалюють агресію проти України, роблять злочинні заяви, заперечують воєнні злочини – безвідповідально, аморально, підступно», – наголосив Кремінь.

Політик підкреслив, що з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну з ефірів наших радіостанцій зникли російськомовні пісні, проте ще трапляються випадки, коли заборонених кремлівських виконавців можна почути в закладах харчування, громадському транспорті чи на вулиці.

Упевнений, це електризує громадян, викликає природне суспільне несприйняття, отже, передбачає кращий захист мовних прав.

«Якщо ми справді захищаємо свій інформаційний простір і реально боремося з відвертими ворогами України, то й зброя має бути справжньою, а не піротехнічною. Вірю, що і штраф у 51 грн за прослуховування пісень тих, хто публічно підтримав російську агресію, відвідував окуповані території України, заперечує злочини кремлівських терористів, буде суттєво збільшено», – наголосив Кремінь.

Нагадаємо, що 19 червня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

У разі ухвалення законопроєкту № 9547 за використання забороненого музичного продукту (фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів) розмір штрафу сягатиме від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів. За повторне порушення загрожує 1 000 – 1 500 неоподатковуваних мінімумів.

Кремінь
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