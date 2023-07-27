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Програма "Армія дронів": Уряд відправляє на фронт 1700 ударних і розвідувальних БПЛА

27.07.2023 / 09:10 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Програма "Армія дронів": Уряд відправляє на фронт 1700 ударних і розвідувальних БПЛА
Уряд відправляє на фронт 1700 ударних і розвідувальних БПЛА, придбаних у рамках програми "Армія дронів".

Про це повідомляє віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підтримуємо контрнаступ — відправляємо на фронт 1700 безпілотників. Серед них — ударні та розвідувальні коптери. "Пташки" зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі. Всі безпілотники придбані в межах державної програми "Армія дронів". Дякую президенту за підтримку програми та особисту увагу!", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Федоров, дрони
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