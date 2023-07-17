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Українці можуть легко оформити закордонний паспорт. Покрокова інструкція

18.07.2023 / 18:30
Українці, які не мають закордонного паспорта, можуть легко оформити його.

Як оформити закордонний паспорт в Україні, куди звертатися та скільки це буде коштувати у 2023 році – читайте в інструкції на сайті Факти ICTV.

КРОК 1. Оформляємо закордонний паспорт

Оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби.

На сайті ДМС потрібно записатися в електронну чергу, попередньо обравши ваш регіон, дату та час.

Крім підрозділів ДМС, подати документи на закордонний паспорт можна у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Паспортному сервісі ДП Документ.

Під час воєнного стану сервіс працює лише в окремих регіонах для оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон. Також звертайте увагу, що запис в електронну чергу може бути недоступний в окремих підрозділах.

Оформлення документів для громадян України в працюючих підрозділах, які відсутні у сервісі здійснюється у порядку живої черги.

КРОК 2. Збираємо документи

Паспорт або ID (до 14 років свідоцтво про народження).

Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП або раніше ІПН).

Квитанція про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від його сплати.

Оплатити послуги можна самостійно у будь-якому банку або онлайн, але після реєстрації в електронній черзі.

КРОК 3. Платимо за виготовлення закордонного паспорта

У відділеннях ДМС:

Термінове виготовлення паспорта за 7 робочих днів коштує 1496 грн (вартість адміністративної послуги – 992 грн та вартість бланка – 504 грн).

Оформлення документа в регламентний період (20 робочих днів) – 856 грн (вартість адміністративної послуги – 352 грн та вартість бланка – 504 грн).

Виготовлення паспорта за 3 дні – 1496 грн (вартість адміністративної послуги – 992 грн та вартість бланка – 504 грн).

Послугу оформлення біометричного паспорта можна сплатити онлайн на сайті ДМС України.

У Держаному підприємстві Документ:

Оформлення термінового паспорта (10 робочих днів) коштує 2 036 грн.

Виготовлення нетермінового паспорта займе 20 робочих днів за ціною 1 396 грн.

КРОК 4. Забираємо паспорт

Після того, як ви подали всі документи, можна відстежувати стан вашої заявки на сайті ДМС. Паспорт вам повинні видати не пізніше ніж за 20 робочих днів після подання документів.

КРОК 5. Дізнаємося термін дії закордонного паспорта

Дітям від 0 до 16 років паспорт оформляється на чотири роки, а громадянам віком від 16 років – на 10 років.

Громадянин України не може мати більше двох діючих паспортів для виїзду за кордон.

КРОК 6. Оформляємо закордонний паспорт не за місцем реєстрації

Документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем звернення.

закордонний паспорт
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