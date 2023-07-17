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Кличко: Терехов будує укриття за відсутності будівельних норм

18.07.2023 / 16:25
Мер Харкова Ігор Терехов будує укриття на зупинках громадського транспорту за відсутності будівельних норм.

Як пише delo.ua, про це в інтерв’ю LB.ua заявив міський голова Києва Віталій Кличко, наголосивши, що він так робити не буде.

"ДБН (державні будівельні норми. – Ред.) немає. Навіть тимчасове укриття, яке ми зараз готові закупити, бетонне укриття, яке вже поставили, повинно мати чітко визначені міністерствами ДБН. Щоб, не дай боже, якщо воно не витримало удар, не було питань, а чому ви встановили укриття, яке насправді не захистило людей. На сьогодні ми звернулися і чекаємо, щоб нам погодили ДБН, щоб ці укриття відповідали стандартам. Не можна поставити сарайчик, назвати укриттям. Потім люди, не дай бог, загинуть і будуть питання: чому?" - пояснив Кличко відсутність укриттів на київських зупинках.

При цьому на уточнююче запитання журналістки Соні Кошкіної, стосовно того, чому ж мер Харкова такі укриття встановлює, столичний очільник заявив, що робиться це "для галочки".

"Соню, просто поставити для того, щоб галочку зробити, чи поставити для того, щоб людей захистити? Ми працюємо для того, щоб ті укриття, які на сьогодні є в Києві, привести до нормального стану. А потім вже можемо говорити. Ми готові закупити ці укриття, 200–300 штук, виділили на це гроші, але чекаємо на чіткі роз'яснення і норми, чи ці укриття ми можемо ставити, будуть вони захищати людей чи ні?" - зазначив Віталій Кличко.

При цьому він пояснив, що головна причина відмови від встановлення укриттів для захисту киян - небажання ризикувати життям людей.

"Якщо в укриття влучить чи поряд буде вибух і це укриття не врятує людей, постане питання, чому це укриття було встановлено, людей ввели в оману, тому що воно не відповідає стандартам", - заключив мер Києва.

Кличко, Терехов
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