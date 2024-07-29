Шмигаль: Будь-яка залежність від російської нафти та газу - це величезний ризик для всіх європейських країн

"Запросив на зустріч новопризначеного посла Словаччини в Україні Павела Віздала. Ще раз наголосив, що санкції України проти російських компаній не становлять загрози енергетичній безпеці Словаччини. Ми залишаємося надійним партнером, а також жодним чином не порушуємо Угоду про Асоціацію з ЄС", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що росія продовжує займатися енергетичним шантажем, а будь-яка залежність від російської нафти, газу або інших товарів - це величезний ризик абсолютно для всіх європейських країн.

"Разом із європейськими партнерами готові до реалізації проєктів, які посилять енергетичну безпеку України та ЄС. Також будемо працювати над планом спільних консультацій Урядів України та Словаччини, які плануємо провести в жовтні", - додав він.